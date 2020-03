Spitzenpolitiker unverletzt : Zahlreiche Tote bei Anschlag in Kabul

Bei einem Anschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums mindestens 27 Menschen getötet worden. Zudem gebe es 29 Verletzte, erklärte das Ministerium am Freitag. Die Opferzahlen könnten sich noch erhöhen.

„Tolo News“ veröffentlichte Videos von Menschen, die in Panik Schutz vor einem Kugelhagel suchten. Kämpfer schossen von einem im Bau befindlichen Nachbargebäude in die Menge. Auch eine Rakete schlug in der Nähe des Versammlungsortes ein. Ein Sprecher von Präsident Ghani erklärte, die Regierung verurteile den Anschlag als Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Der Angriff zielte auf eine Zeremonie, an der auch der Spitzenpolitiker Abdullah Abdullah teilnahm. Dieser habe den Anschlagsort aber unverletzt verlassen können, sagte einer seiner Sprecher. Den Angaben zufolge gab es bei einer Gedenk-Veranstaltung zunächst eine Explosion. Dann sei geschossen worden. Schon 2019 hatte es einen Anschlag während der damaligen Gedenkveranstaltung gegeben, bei dem zahlreiche Menschen starben. Dazu hatten sich militante Islamisten des IS bekannt. In der Gegend, in der der Anschlag verübt wurde, wohnen mehrheitlich Angehörige der schiitischen Minderheit. Der IS hat schon mehrfach schiitische Moscheen, Feste und Versammlungen angegriffen.

Kämpfer der Taliban erklärten, sie hätten die Tat am Freitag nicht begangen. Die Vereinigten Staaten hatten Ende Februar mit den Taliban ein Abkommen geschlossen, das den Abzug aller ausländischen Truppen aus dem Land binnen 14 Monaten vorsieht. Auch die Bundeswehr ist in Afghanistan stationiert. Im Gegenzug haben sich die Taliban unter anderem zu einer Waffenruhe verpflichtet. Die Vereinbarung schürt Hoffnungen auf ein Ende des seit 18 Jahren andauernden Krieges in Afghanistan. Ob das Abkommen hält, ist offen. Die afghanische Regierung erklärte jüngst, sie sei mit Teilen des Pakts nicht einverstanden.