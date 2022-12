Selenskyj in Bachmut : Eine machtvolle Demonstration

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj überreicht am 20. Dezember Soldaten in der umkämpften Stadt Bachmut Auszeichnungen. Bild: EPA

Die Reise des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nach Bachmut ist eine machtvolle Demonstration. Kein Ort in der Ukraine ist derzeit so hart umkämpft wie diese in den vergangenen Monaten völlig zerstörte Stadt. Mit Bildern wie denen aus Bachmut unterstreicht Selenskyj den Unterschied, der zwischen ihm und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin besteht. Der hat mit dem meterlangen Tisch im Kreml, an dem er Anfang des Jahres Besucher aus dem Westen auf Distanz hielt, ein mächtiges Symbol seiner eigenen Furcht in die Welt gesetzt. Selenskyj dagegen war von den ersten Tagen der Invasion an allen entscheidenden Orten des Krieges: In Kiew, als unklar war, ob die Stadt den Angreifern standhalten würde, in Butscha unmittelbar nach dem Bekanntwerden des Massakers, im gerade befreiten Cherson.

Diese Auftritte sind Inszenierungen in einem Propagandakrieg, den die Ukraine und Russland um die Sympathien der Weltöffentlichkeit führen. Man tut Selenskyj mit der Feststellung nicht unrecht, dass in ihnen das Gespür für den wirkungsvollen Auftritt sichtbar wird, das ihn als Schauspieler erfolgreich gemacht hat. Dennoch sind diese Reisen das Gegenteil einer Show. Sie beweisen in erster Linie den Ukrainern die Ernsthaftigkeit der Kiewer Führung in diesem Kampf um Überleben und Freiheit ihres Landes.