Ärzteprotest in Russland : Putins Sadismus und Nawalnyjs Standhaftigkeit

Das russische Regime will seinen Gegner Alexej Nawalnyj durch die Haftbedingungen körperlich und geistig brechen. Es will den vernichteten Gegner als Trophäe präsentieren.

Alexej Nawalnyj bei einer Gerichtsverhandlung am 18. Oktober 2022, zu der er aus dem Gefängnis per Videolink zugeschaltet war. Bild: AP

Es ist nicht von Bedeutung, zu wie vielen Jahren Haft der russische Regimegegner Alexej Nawalnyj bisher verurteilt worden ist. Ob und wann er freikommt, hängt nicht von der Länge der von Gerichten verhängten Haftstrafen ab, sondern von der Dauer der Herrschaft Wladimir Putins. Solange Putin an der Macht ist, wird Nawalnyj nicht aus dem Gefängnis entlassen werden – es sei denn, die Versuche des Regimes, ihn durch die Haftbedingungen körperlich und geistig zu brechen, führen dazu, dass er auf Dauer nicht mehr in der Lage zu politischer Aktivität sein wird.

Noch immer kämpferisch

Bisher gibt es dafür keine Anzeichen. In den Wortmeldungen, die über seine Anwälte an die Öffentlichkeit gelangen, gibt sich Nawalnyj ganz als der Alte: kämpferisch, herausfordernd, selbstironisch. In den Augen seiner Anhänger gewinnt er damit sogar in der Haft noch an Profil.

Das Regime lässt das aus einem ebenso zynischen wie sadistischen Kalkül zu: Wenn es den vernichteten Gegner irgendwann als Trophäe und Warnung an potentielle Nachahmer präsentieren will, ist es Teil der Show, dem Publikum vorzuführen, wie er fertiggemacht wird. Je bedeutender Gewalt als Mittel des Machterhalts für Putin wird, desto offener demonstriert er sie. Der mutige Protest russischer Ärzte gegen den Umgang mit Nawalnyj zeigt, dass sich nicht alle Russen davon beeindrucken lassen.