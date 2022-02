Pekings höchster Besuch : Xi und Putin – zwei „Freunde“ gegen den Westen

Für den Beginn seiner Olympischen Sommerspiele von 2008 hatte China ein besonderes Datum ausgewählt: den achten August um acht Uhr acht. Die Acht ist in China eine Glückszahl. Weniger glücklich war Peking darüber, dass ausgerechnet an jenem Tag russische Truppen in Georgien einmarschierten und damit die internationale Aufmerksamkeit von der Eröffnungsfeier ablenkten. Die chinesische Führung fürchtet nun angesichts des russischen Truppenaufmarsches an der Grenze zur Ukraine eine Wiederholung der Geschichte. Das Außenministerium in Peking erinnerte kürzlich demonstrativ an den UN-Beschluss zur traditionellen olympischen Waffenruhe während der Spiele.

Das Thema wird in den Köpfen sein, wenn Chinas Staatschef Xi Jinping am Freitag den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu einem bilateralen Gipfel trifft. Insgesamt haben sich achtzehn Staats- und vier Regierungschefs zur Eröffnungsfeier angekündigt. Putin ist der Stargast. Er war der Erste, der sein Kommen zusagte, just im rechten Moment, als die internationale Debatte über einen diplomatischen Boykott der Spiele an Fahrt aufnahm.