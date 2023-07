Widersprüchliche Angaben: Russlands Präsident Wladimir Putin am Donnerstag in Moskau Bild: Reuters

Wladimir Putin hat eine rätselhafte und eine zweifelhafte Antwort auf die Frage, wie es mit der Söldnergruppe Wagner weitergehen soll. Die rätselhafte Antwort lautet: „Ein privates Militärunternehmen Wagner existiert nicht.“ Die Verneinung der Existenz der Truppe, die vor drei Wochen bewaffnet mit einigen Tausend Mann Richtung Moskau zog, war Putins Antwort auf die Frage, ob Wagner als Kampfeinheit erhalten bleiben solle: „Bei uns gibt es schließlich kein Gesetz über private Militärorganisationen!“, sagte Putin dem Journalisten Andrej Kolesnikow von der russischen Zeitung „Kommersant“, mit dem er am Donnerstag über sein Treffen mit Jewgenij Prigoschin fünf Tage nach dessen Aufruhr gesprochen hat.

Reinhard Veser Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge



Der Journalist des „Kommersant“ hat in Russland eine Sonderstellung: Er hat Zugang zum Präsidenten, über den er seit dessen Aufstieg an die Macht vor 23 Jahren schreibt, darf sich ihm gegenüber freche Fragen und einen leicht ironischen Ton erlauben. Kolesnikow hakte nach: Was das denn dann gewesen sei? Darauf bekräftigte Putin: „Eine solche juristische Person existiert nicht.“ Daran schloss sich die Erläuterung an: „Die Gruppe gibt es, aber sie existiert rechtlich nicht.“ Doch mit dieser „nicht einfachen Frage“, so Putin, müssten sich Parlament und Regierung befassen.

Tatsächlich gibt es nicht nur keine rechtliche Grundlage für die Existenz der Gruppe. Auf die Anwerbung, Finanzierung und Ausrüstung von Söldnern, ihren Einsatz in militärischen Auseinandersetzungen und auf die Teilnahme als Söldner an bewaffneten Konflikten stehen laut Artikel 359 des russischen Strafgesetzbuchs lange Haftstrafen. Auch wegen dieser Rechtslage war die Wagner-Gruppe nach den ersten Berichten über ihre Existenz vor acht Jahren lange geheimnisumwittert.

Trotz zahlreicher Hinweise auf Ausbildungslager in Russland und Einsätze sowohl im Krieg im Donbass als auch in Syrien und mehreren afrikanischen Ländern gab es sie offiziell nicht. Ihr Anführer Jewgenij Prigoschin leugnete mit der Begründung, diesen Begriff kenne man in Russland nicht, jede Verbindung zu einer „privaten Militärfirma“. Zugleich wurde die Existenz von Wagner mit der Zeit aber auch von kremltreuen Medien als Selbstverständlichkeit betrachtet – nachdem in den Anfangsjahren mehrere Journalisten unabhängiger russischer Medien für ihre Recherchen zu Wagner mit dem Leben bezahlt hatten.

Putins Vorschläge für die Wagner-Kämpfer

Erst während des groß angelegten Kriegs gegen die Ukraine präsentierte sich Prigoschin im Spätsommer vorigen Jahres offen als Gründer und Anführer der Truppe. Drei Tage nach dem Aufruhr sagte Putin bei einem Treffen mit Soldaten im Kreml, Wagner sei vollständig vom russischen Staat finanziert worden: Allein von Mai 2022 bis Mai 2023 habe die Truppe aus dem Staatshaushalt 86 Milliarden Rubel (etwa 850 Millionen Euro) erhalten.