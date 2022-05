Ökostromausbau : Verpflichtende Bürgerbeteiligung bei Windparks ist verfassungsgemäß

In Mecklenburg-Vorpommern müssen Bürger an Windparks finanziell beteiligt werden. Ein Betreiber wollte das nicht. Aber das Bundesverfassungsgericht billigte jetzt das Gesetz.

Viel Wind in Mecklenburg-Vorpommern: Windkraftanlagen in Kladrum drehen sich hinter einem blühenden Rapsfeld. Bild: dpa

Die Pflicht für Betreiber von Windparks in Mecklenburg-Vorpommern, Gemeinden und Anwohnern eine Beteiligung an den Anlagen oder einen Ausgleich anzubieten, ist größtenteils mit dem Grundgesetz vereinbar. Grundrechte der Betreiber würden nicht verletzt, erklärte das Bundesverfassungsgericht am Donnerstag in Karlsruhe.

Die damit verfolgten Gemeinwohlziele wie Klimaschutz und Sicherung der Stromversorgung seien „hinreichend gewichtig“, um den „schwerwiegenden Eingriff in die Berufsfreiheit“ zu rechtfertigen, hieß es. Das Gemeinwohl wiege schwerer als der Eingriff in die Berufsfreiheit. (Az. 1 BvR 1187/17)

Windparkbetreiber klagte in Karlsruhe

Laut Beteiligungsgesetz in Mecklenburg-Vorpommern müssen Betreiber vor dem Bau eines Windparks eine Projektgesellschaft gründen sowie Gemeinden und Bürgern im Umkreis von fünf Kilometern mindestens ein Fünftel der Anteile zum Kauf anbieten, wobei ein Anteil nicht mehr als 500 Euro kosten darf. Ersatzweise können sie Gemeinden auch eine Ausgleichszahlung anbieten und den Bürgern ein Sparprodukt.

Dagegen zog ein Windparkbetreiber nach Karlsruhe. Er sah seine Berufsfreiheit und das Recht auf Eigentum verletzt und fand außerdem, dass die Regelung nicht vom Land habe beschlossen werden dürfen. Das Bundesverfassungsgericht ist aber anderer Auffassung: Die Gesetzgebungskompetenz Mecklenburg-Vorpommerns sei hier gegeben, erklärte es.

Die Richterinnen und Richter beanstandeten nur ein kleiner Punkt des Gesetzes, der sehr aufwendige Informationspflichten vorsieht. Auf Bundesebene können Windrad-Betreiber die betroffenen Kommunen auf freiwilliger Basis finanziell beteiligen. Die einzelnen Bundesländer dürfen aber weitergehende Regelungen erlassen.