Polen und sein Nachbarland : Feindbild Deutschland

In Schlesien herrscht Frost. Die Region, in der sich Deutsche und Polen seit acht Jahrhunderten so intensiv begegnen wie nirgendwo sonst, erwartet Temperaturen bis zu minus zehn Grad. Doch in vollen Sälen braucht man nicht zu frieren, und wo Jarosław Kaczyński spricht, sind die Säle voll. Der Vorsitzende der erzkonservativen Regierungspartei PiS spaltet sein Land wie kein Zweiter, doch vor seinen Anhängern erntet er zuverlässig Beifall. Gerade auch für seine Bemerkungen über die deutschen Nachbarn.

Kaczyński begann mit der ganz großen Politik. Die EU sei dabei, mit einer weiter vertieften Integration, die von Berlin angestrebt wird, ein neues „sogenanntes europäisches Projekt“ zu verwirklichen. Wenn das geschehe, werde Deutschland noch mehr zu sagen haben als bisher. Dann werde Polen „unter den deutschen Stiefel geraten. Unter einem Stiefel lebt es sich schlecht.“ Im Oktober hatte er gesagt, wenn Brüssel Polen (im Streit um die Rechtsstaatlichkeit) Gelder vorenthalte, sei das nur „der Anschein. Brüssel ist das ausführende Organ, die Entscheidungen fallen in Berlin.“ Eine schreckliche Gefahr hänge über Polen. „Uns droht der Verlust der Unabhängigkeit.“

Kaczyński hätte in Schlesien auch anders sprechen können, zum Beispiel bei seiner Station in Liegnitz (Legnica). Diese schlesische Großstadt ist dafür bekannt, dass hier im Jahre 1241 „Europäer“ in seltener Einigkeit gegen „Barbaren“ gekämpft haben: die Mongolen. Ein Zusammenprall der Zivilisationen. Die europäischen Ritter verloren die Schlacht. Aber dann machten die Mongolen kehrt. So schnell, wie sie auf ihren Pferden gekommen waren, verschwanden sie wieder.

Kaczyński beschwört lieber die deutsche Gefahr

Der Politiker hätte hier – mit einem Seitenblick auf Russland und den heutigen Krieg – über die Einheit der Europäer sprechen können. Darüber, dass die schlesisch-polnische und später deutsch-polnische Grenze über Jahrhunderte eine der stabilsten Grenzen Europas war und dass Herrscher damals zwar auch Ländereien in Besitz genommen haben, aber nicht daran dachten, massenhaft Menschen zu vertreiben. Darüber, dass – nach der finsteren Zeit von den Teilungen Polens bis zum Lebensraum-Terror der Nazis – ausgerechnet Polens katholische Kirche den Deutschen die Hand entgegenstreckte. Die Bischöfe, darunter der spätere Papst Johannes Paul II., schrieben ihren deutschen Amtsbrüdern 1965 einen Brief mit den berühmten Worten „Wir vergeben und wir bitten um Vergebung“.

Kaczyński hätte auch das Jahr 1989 erwähnen können, als die Polen ihre Freiheit erkämpften und die Deutschen – auch dank Polen – Freiheit und Einheit erlangten. In dieser gemeinsamen Stunde null, als die grausame Teilung Europas endete, prägte der neue polnische Außenminister Krzysztof Skubiszewski das nüchterne Wort von der künftigen deutsch-polnischen „Interessengemeinschaft“. Kaczyński könnte auch darauf hinweisen, dass vor 1989 kein Land mehr polnische Flüchtlinge aufnahm als das westliche Deutschland. Und dass seitdem etwa 200.000 deutsch-polnische Ehen geschlossen wurden.

Nebenbei könnte ein polnischer Politiker in Schlesien erwähnen, dass sein einstmals armes Land seit 1990 ein echtes Wirtschaftswunder vollbracht hat. Dass Deutschland inzwischen aus Polen mehr importiert als aus Frankreich (auch wenn viele Deutsche nicht wissen, wie viel Polnisches sie jeden Tag essen und trinken). Und er könnte seine Freude zum Ausdruck bringen, dass die „Erbfeinde“ Polen und Deutschland heute gemeinsam in der NATO sind, die nicht zu Unrecht als das stärkste – weil noch nie angegriffene – Bündnis der Weltgeschichte bezeichnet wird. Ein anderer polnischer Außenminister, Radosław „Radek“ Sikorski, hat 2011 in diesem Sinne in Berlin eine Rede gehalten, die in dem Ausruf gipfelte: „Ich fürchte mich weniger vor Deutschlands Macht, sondern beginne mich mehr vor Deutschlands Untätigkeit zu fürchten.“ Sikorski sagte damals, „mit Sicherheit nicht deutsche Panzer“ seien heute eine Gefahr für Europa.