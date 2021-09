Corona-Impfung : Wie Mythen aus dem Netz die Angst vor der Spritze schüren

Eine junge Frau erhält den Einmalimpfstoff von Johnson&Johnson Mitte Juni in Hanau in einem Impfbus. Bild: Maximilian von Lachner

Für ein gefährliches Gerücht braucht es nicht viel. Wie es sich verbreiten kann, zeigt der Fall von zwei jungen Frauen aus Hessen und Nordrhein-Westfalen. Beide berichten, dass sie von ihren Impfärzten darauf hingewiesen worden seien, in den kommenden Monaten „besser nicht schwanger“ zu werden. Die Wirkung der Impfung sei in diesem Zusammenhang nicht restlos erforscht. Erst Monate später hat die Ständige Impfkommission (STIKO) die Corona-Impfung für Schwangere und Frauen mit Kinderwunsch empfohlen, der Beschluss wurde in der vergangenen Woche veröffentlicht. Auch zuvor gab es nie eine plausible wissenschaftliche Begründung dafür, dass eine Impfung gegen Corona unfruchtbar machen oder die Schwangerschaft gefährden könnte.

Othmara Glas Volontärin
Reinhard Bingener Politischer Korrespondent für Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Bremen mit Sitz in Hannover.



Unter jungen Frauen geht zudem das Gerücht um, die Impfung beeinflusse die Regelblutung. Gynäkologen sehen allerdings keinen kausalen Zusammenhang zwischen Covid-19-Impfungen und Unregelmäßigkeiten der Monatsblutung. „Zyklus, Eisprung und Menstruation reagieren ständig und sensibel auf äußere und innere Einflüsse“, teilt der Berufsverband der Frauenärzte dazu mit. Doch beide Mythen halten sich beständig – vor allem im Netz.

Und das kann ein Problem sein. Die Gerüchte tragen dazu bei, dass Frauen der Corona-Impfung skeptischer gegenüberstehen als Männer, sagt Cornelia Betsch, Professorin für Gesundheitskommunikation an der Universität Erfurt. „Gerade Frauen haben Sicherheitsbedenken.“ Betsch leitet das Covid-19 Snapshot Monitoring (COSMO), eine Erhebung unter anderem zur Impfbereitschaft in der Bevölkerung. Die habe zwar in den vergangenen Monaten eher zu- als abgenommen, aber es gebe zum Teil deutliche Unterschiede zwischen einzelnen Gruppen.

Frauen lassen sich demnach tendenziell seltener impfen, ebenso wie Menschen mit Migrationshintergrund oder einem niedrigeren Bildungsabschluss. Auch sind Ostdeutsche weniger bereit, sich impfen zu lassen als Westdeutsche.

Eine niedrige Impfbereitschaft korreliert zudem mit einem geringeren Vertrauen in die Bundesregierung. „18 Prozent der Ungeimpften drücken so ihre Unzufriedenheit mit der Regierung aus“, sagt Betsch. Sie fordert, die Impfkampagne zu entpolitisieren. Nun liege es nicht mehr an den Politikern, die Menschen für eine Impfung zu überzeugen, sondern an den Ärzten. Gerade für Frauen spielten sie eine zentrale Rolle. „Gynäkologen sind die Ärzte, die Frauen am häufigsten sehen. Das Vertrauensverhältnis ist ein anderes“, sagt die Wissenschaftlerin.

Geringe Impfquote bei Flüchtlingen

Auch unter Flüchtlingen gibt es Verunsicherung, wenn es um die Corona-Impfung geht. Der Leiter einer Erstaufnahmestelle berichtet im Gespräch mit der F.A.Z. vertraulich, dass sich lange Zeit nur wenige der neu ins Land gekommenen Asylbewerber impfen ließen, obwohl sich seine Einrichtung schon immer stark darum bemüht habe. Im Zuge der Gesundheitsprüfung kurz nach der Ankunft gibt es gleich eine Aufklärung über die Impfung. In der Einrichtung gehen auch junge Ehrenamtliche von Tür zu Tür, um im persönlichen Gespräch für eine Corona-Impfung zu werben. „Die klären in allen Sprachen auf, über alle Impfstoffe“, sagt er. „Ohne Kinder lag die Quote dennoch lange maximal bei 20 bis 25 Prozent.“

Gebessert habe sich die Lage erst, als die Impfungen nicht mehr von externen Teams verabreicht wurden, sondern von den eigenen Ärzten der Einrichtung. Der Leiter schätzt die Impfquote mittlerweile auf 35 bis 40 Prozent. Ein Fortschritt, doch auch damit liegt die Quote noch immer klar unterhalb des Bevölkerungsdurchschnitts. Derzeit gelten bundesweit etwas mehr als 62 Prozent der Menschen als vollständig geimpft.