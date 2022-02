Putin redet sich in Rage : Macrons ungläubiges Staunen

Wie ein Schatten des Kalten Krieges hat ein Wort Präsident Emmanuel Macrons Reisediplomatie zur Ukraine-Krise begleitet: Finnlandisierung. Vor den mitreisenden Journalisten im Präsidenten-Airbus vermied es Macron tunlichst, den Begriff auch nur auszusprechen, steht er doch in scharfem Gegensatz zur Politik der offenen Tür der NATO. Das hinderte das zur Springer-Gruppe zählende News­outlet „Politico“ nicht daran, zu melden, Macron strebe eine Finnlandisierung der Ukraine an. Gemeint ist eine strikte Neutralität, wie sie Finnland davor bewahrte, von Stalins Sowjetunion einverleibt zu werden. Auf das mediale Störfeuer bei seinem Besuch in Kiew reagierte Macron prompt: „Ich habe diesen Begriff nie verwendet.“ Er rate davon ab.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. Folgen Ich folge



„Ich habe betont, wie problematisch es wäre, die Politik der offenen Tür zu beenden, gerade mit Blick auf Finnland und Schweden“, sagte er. „Man sollte keinen Referenzbegriff suchen. Ich glaube, wir müssen etwas Neues erfinden“, führte er vor der Begleitpresse aus. Präsident Selenskyj sagte bei der Pressekonferenz, er habe noch nie etwas von Finnlandisierung gehört. Ganz so einfach machte es sich Macron nicht. Aber er verwies darauf, dass 125.000 russische Soldaten an der Grenze es nicht leichter machten, ein Sicherheitskonzept für die Ukraine zu entwickeln. Der Zwischenfall zeigt vor allem, von wie viel Misstrauen der französische Vermittlungsversuch begleitet wurde. Macron kann für sich in Anspruch nehmen, dass er Europa trotz dieser wi­drigen Umstände an den Verhandlungstisch zurückbefördert hat. „Plötzliche Wunder“ werde es nicht geben, sagte Macron, bevor er aufbrach, und sie blieben tatsächlich aus.

Putin diktierte die Regeln

Gleich bei der Ankunft deutete Wladimir Putin seinem Gast im Gewand des europäischen Friedensstifters an, dass er ihm nichts schenken will. Als Emmanuel Macron im Moskauer Schneetreiben aus der Limousine stieg, wurde er von einem Lakaien über einen Seiteneingang in den Kreml geleitet. Putin ließ für den Franzosen keinen roten Teppich ausrollen. Er eilte ihm nicht entgegen und hatte auch keinen Blumenstrauß in der Hand wie bei seiner Ankunft auf der Präsidentenfestung von Bregançon an der Côte d’Azur im August 2019. Den prachtvollen Empfang, den ihm der frisch gekürte Macron im Mai 2017 im Königsschloss von Versailles bereitet hatte, wollte Putin offensichtlich nicht erwidern. Er machte dem Gast im Kreml vom ersten Augenblick an klar: Hier diktiere ich die Regeln.

Außenminister Jean-Yves Le Drian, der im vergangenen Jahrzehnt bei keiner Präsidentenvisite in Moskau fehlte, wurde vor die Tür gesetzt. Auch Macrons di­plomatischer Chefberater Emmanuel Bonne musste ohne Mithörgelegenheit mehr als fünf Stunden in einem Nebensaal ausharren. Gleich eingangs kam es zu einem kurzen verbalen Scharmützel, weil selbst Macrons Exklusivfotografin Soazig de la Moissonnière an der Türschwelle abgewiesen wurde. Die mitreisende Dolmetscherin des französischen Präsidenten saß in einer Übersetzungskabine außerhalb des Saals. Einlass wurde nur einer russischen „Not-Übersetzerin“ gewährt, sollte die Audioanlage ausfallen.

Von Zeit zu Zeit durften Kellner in Li­vree die Flügeltür aufstoßen, um den beiden Präsidenten Spinatravioli, Fischsuppe, Stör und Rentierbraten zu servieren. Weder Fisch noch Fleisch, so könnte man das Ergebnis des langen Abends resümieren. Auf den Ergebnissen lastete das Menetekel des Zwiegesprächs ohne Zeugen. Macron betonte in Kiew, Putin habe ihm zugesichert, dass von ihm keine weitere Eskalation ausgehen werde. Kremlsprecher Peskow gab zu Protokoll, er habe keine Kenntnis von einer derartigen Zusage. Macron erstattete Bundeskanzler Olaf Scholz am Dienstagabend in Berlin ausführlich Bericht. Scholz wird in einer Woche im Kreml erwartet und soll genau wissen, wo Frankreichs Präsident Verhandlungsmargen ausgemacht hat.

Dass ohne Entschlossenheit und Einigkeit nichts geht, machten Scholz und Macron an der Seite des polnischen Präsidenten Andrzej Duda vor der Presse klar. „Eine weitere Verletzung der territorialen Integrität und Souveränität der Ukraine ist inakzeptabel und würde weitreichende Konsequenzen für Russland nach sich ziehen, politisch, wirtschaftlich und sicherlich auch geostrategisch“, mahnte Scholz. Duda pflichtete bei: „Solche Truppenverlegungen hat die Welt und hat Europa seit dem Zweiten Weltkrieg nicht gesehen.