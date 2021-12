„Virenschleudern“ : Wie Frankreich bei der Kinderimpfung vorgeht

In Frankreich werden ab heute vorerkrankte Kinder ab fünf Jahren geimpft. Der Premierminister Jean Castex appelliert an alle Eltern, ihren Nachwuchs immunisieren zu lassen. Sein stärkstes Argument ist seine eigene Tochter.

In Frankreich ist am Montag die Impfkampagne für Kinder zwischen fünf und elf Jahren angelaufen. Der Vorsitzende der französischen Impfkommission, der Mediziner Alain Fischer, appellierte an alle Eltern, ihre Kinder impfen zu lassen. Der in den USA erprobte Impfstoff von Biontech/Pfizer für Kinder stehe jetzt zur Verfügung. Im Fernsehsender France 2 sagte Fischer am Montag, es gebe drei Gründe für die Impfung.

Kinder würden vor einem schweren Krankheitsverlauf geschützt. Als zweiten Grund nannte Fischer die Situation an den Grundschulen. Unterrichtsausfälle und Klassenschließungen ließen sich nur dank eines möglichst breiten Impfschutzes vermeiden. Als drittes Argument nannte er die Ansteckungsgefahr, die von Kindern ausgehe. „Kinder sind jetzt die wichtigsten Virenverbreiter geworden“, sagte Fischer.

Anders als die STIKO in Deutschland ist der im Dezember 2020 begründete „Orientierungsrat für die Impfstrategie“ direkt dem Gesundheitsminister beigeordnet. Die dreizehn Mitglieder sprechen Empfehlungen aus, beraten die Regierung und sollen eine kohärente Kommunikationsstrategie entwickeln. Der ad hoc geschaffene Rat kann sich ganz auf die Impfstrategie während der Pandemie konzentrieren, während der seit mehreren Jahrzehnten bestehende Hohe Gesundheitsrat Empfehlungen zu allen Gesundheitsfragen ausspricht.

Vorerkrankte Kinder haben Vorrang

„Ich bin ein lebendes Beispiel dafür, dass Kinder Virenschleudern sind“, appellierte auch Premierminister Jean Castex an die Impfbereitschaft der Eltern. „Meine elf Jahre alte Tochter hat mich mit dem Virus angesteckt. Ich hatte einen extrem leichten Verlauf, weil ich geimpft war“, sagte der Regierungschef im Radiosender France Bleu. „Die Impfung der Kinder ist eine Notwendigkeit“, sagte er.

Castex kündigte an, dass zuerst vorerkrankte Kinder ab fünf Jahren bei Hausärzten oder behandelnden Fachärzten geimpft werden können. Auch Kinder, die mit immungeschwächten Menschen zusammenleben, die ihrerseits nicht geimpft werden können, können ab sofort geimpft werden. Nach Schätzungen der Impfkommission kommen in der ersten Phase 360 000 Kinder für die Impfung infrage. Von Anfang Januar an können alle Eltern, die dies wünschen, ihre Kinder impfen lassen.

Impfpflicht bei anderen Krankheiten

Der „Monsieur Impfung“ genannte Impfkommissionsvorsitzende Fischer sagte, die Abwägung zwischen dem Risiko und dem Nutzen falle eindeutig zugunsten der Impfung aus. Er verwies auf Amerika, wo mehr als fünf Millionen Kinder zwischen fünf und elf Jahren eine Dosis Biontech/Pfizer erhalten haben.

Fischer hat sich bereits 2018 einen Namen als Impfbefürworter gemacht. Die Impfpflicht für alle seit dem 1. Januar 2018 geborenen Kinder geht auf seine Empfehlung zurück. Insgesamt elf Schutzimpfungen, darunter Masern, Keuchhusten und Röteln, sind in Frankreich Pflicht. Andernfalls drohen der Ausschluss aus Kindergarten oder Schule sowie Geld- und Freiheitsstrafen für die Eltern.