Überlastete Kliniken und Ämter : Die Angst vor der partiellen Impfpflicht

Gegen eine partielle Impfpflicht: Demonstranten am 17. Januar in Bautzen Bild: dpa

Die Frage, ob inzwischen eigentlich jeder machen kann, was er will, lag nahe, als der Bautzener Vize-Landrat Udo Witschas diese Woche vor Demonstranten erklärte, die beschlossene Impfpflicht für Gesundheitsberufe nicht durchzusetzen. „Wenn Sie mich danach fragen, was das Gesundheitsamt des Landkreises Bautzen machen wird, ab dem 16. 3., dann werden wir, unser Gesundheitsamt, unseren Mitarbeitern in Pflege und Medizinischem Bereich kein Berufsverbot oder Betretungsverbot erteilen“, rief der CDU-Politiker den rund 2000 Menschen zu, die in ihrer Mehrzahl ohne Masken und Abstand vor das Landratsamt gezogen waren.

Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen. Folgen Ich folge

Timo Frasch Politischer Korrespondent in München. Folgen Ich folge

Stefan Locke Korrespondent für Sachsen und Thüringen mit Sitz in Dresden. Folgen Ich folge



Jubel brandete auf, und das Video mit der Aussage verbreitete sich in Windeseile auf dem Messengerdienst Telegram, über den sich seit Monaten Impfgegner und Corona-Maßnahmen-Kritiker zum Protest verabreden. Der Tenor dort lautete: Sieg auf ganzer Linie gegen die vermeintliche Corona-Diktatur.