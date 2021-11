Klimakonferenz : Die Stimmung in Glasgow ist gar nicht mal so schlecht

Die Stimmung in Glasgow ist gar nicht mal so schlecht

Johan Rockström kommt zu spät zum Gespräch. Er hat jedoch eine ganz gute Entschuldigung. Auf dem Weg zum Treffpunkt in der Green Zone, dem für Besucher offenen Teil der Klimakonferenz, rief John Kerry beim Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung an. Der Klimabeauftragte der USA und ehemalige Außenminister wollte seinen Eindruck abgleichen: Könnte es trotz aller Unkenrufe sein, dass diese Konferenz am Ende ein Erfolg wird? Rockström stimmte ihm zu. Ja, da geht was.

Die erste Woche in Glasgow ist mit mehreren Abkommen zu Ende gegangen, die den Methan-Ausstoß begrenzen und die Rodung von Wäldern beenden sollen. Erst mal nur Versprechen, klar. Vor allem aber sei die Stimmung gut gewesen, meint Rockström. Und eben jene Stimmung in der ersten Woche habe entscheidenden Einfluss darauf, wie die zweite Woche verlaufe. Die Staats- und Regierungschefs zu Beginn kommen zu lassen sei ein wichtiger Schritt gewesen, findet Rockström.