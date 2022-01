CDU arbeitet Niederlage auf : Selbst das C ist nicht mehr tabu

Die Wochen vor der Bundestagswahl und dann erst recht der Wahlabend haben die CDU überrascht und geschockt. Dass sich die SPD allmählich an sie heranschob, dann an ihr vorbeizog, das hatte man im Konrad-Adenauer-Haus einige Monate zuvor noch für unmöglich gehalten. Als das Ergebnis vorlag, weigerte sich die Parteiführung um den Spitzenkandidaten Armin Laschet zunächst, die Niederlage überhaupt anzuerkennen. Inzwischen ist die Union mehrere Schritte weiter – allerdings zunächst näher am Abgrund.

Das jedenfalls ist einer internen Analyse der Bundestagswahl zu entnehmen, die unter der Federführung des scheidenden Generalsekretärs Paul Ziemiak den „Aufarbeitungsprozess“ beschreibt und schonungslos von der gescheiterten Kampagne einer Partei berichtet, deren „programmatischer Markenkern fehlt und abgeschliffen ist“. Aus den grundlegenden gesellschaftlichen Debatten habe sich die CDU in den letzten Jahren „zunehmend zurückgezogen, bei relevanten Themen offenbart die Partei programmatische Defizite und großen Nachholbedarf“. Auf zahlreichen Politikfeldern sei, so das Fazit, die Union „nicht mehr glaubwürdig und authentisch“.

„Entfremdung zwischen Parteiführung und Mitgliedschaft“

Die CDU habe durchaus Aussichten auf einen politischen Wiederaufstieg, heißt es in der rund 65 Seiten umfassenden Sammlung verschiedener Arbeitsergebnisse. Es sei aber auch eine „Implosion der Partei nach dem Vorbild anderer christdemokratischer Parteien in Europa“ möglich. Das Papier ist noch nicht offiziell von der CDU-Führung erörtert und freigegeben worden, also zumindest in Nuancen noch vorläufig. Der Bericht besteht neben der internen Analyse aus vier Beiträgen externer Betrachter.

So beschreibt Andreas Rödder, der der CDU eng verbunden ist, eine „Entfremdung zwischen Parteiführung und weiten Teilen der Mitgliedschaft“. Nicht zuletzt das gute Ergebnis, das Friedrich Merz bei der ersten Mitgliederbefragung der CDU erreichte, scheint die Analyse des Historikers Rödder zu bestätigen. Er schreibt, dass die beiden Wahlen der Parteivorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer und Armin Laschet in den Jahren 2018 und 2021 „entgegen dem Willen der Mehrheit der Mitglieder getroffen worden waren“. Hinzu komme die Entscheidung über den Kanzlerkandidaten gegen die Auffassung weiter Teile der Mitgliedschaft.

Ziemiak, der den Bericht im Auftrag der Parteiführung erarbeitet hat, hatte im Oktober vorigen Jahres dafür zunächst alle Kreisvorsitzenden zu einer Wahlanalyse eingeladen. Aus diesem Forum wurde der Wunsch formuliert, die Nachfolge des Parteivorsitzenden diesmal den Mitgliedern zu überantworten. Sodann unternahm Ziemiak eine „Basis-Tour“, um sich überwiegend digital über die Einschätzungen vor Ort zu informieren. Mehrere Zielgruppenbefragungen kamen hinzu. Aus der Diskussion mit Direktkandidaten – erfolgreichen und gescheiterten – im November ergaben sich weitere Analysen.

Erneuerung 1998 verpasst

Sie kritisierten an der Kampagne zur Bundestagswahl, ihr habe ein „mobilisierendes, emotionales Leitthema gefehlt“. Die SPD habe mit dem Begriff „Respekt“ erfolgreicher für sich geworben. Nicht einmal der CDU-Kanzlerkandidat selbst habe stichwortartig zu sagen vermocht, was die Hauptpunkte seiner Kampagne sein sollten. Bei Scholz waren es Mindestlohn, Wohnungen und Rente. Die CDU-Kandidaten beklagten zudem, so der Bericht, die späte und umstrittene Nominierung des Kandidaten. Bis zuletzt habe ein immenser Zeitdruck geherrscht, der „hemmend auf die kommunikative Schlagkraft der gesamten Partei gewirkt“ habe.

Jenseits solcher Betrachtungen zur missratenen Kampagne, die sehr ähnlich auch in der SPD-Studie „Aus Fehlern lernen“ zum Scheitern der Sozialdemokraten 2017 zu lesen waren, versuchen die externen Experten den Blick etwas zu weiten. Rödder meint, anders als nach dem Machtverlust 1969, als die CDU unter Helmut Kohl und intellektueller Führung von Leuten wie Kurt Biedenkopf, Heiner Geißler oder Roman Herzog zur modernen Mitgliederpartei geworden sei, habe sie nach dem Machtverlust 1998 eine Runderneuerung verpasst. Die Spendenaffäre und dann die Übernahme der Partei durch Angela Merkel habe nach 2005 zu einer Anpassung an eine „demoskopisch erhobene und massenmedial vermittelte Mitte“ geführt. Das sicherte über drei Wahlen hinweg Regierungsfähigkeit, verschärfte aber mehrere Krisen der CDU gleichzeitig: „Die machtstrategische Krise, die Identitätskrise und eine Legitimationskrise.“ Ralf Fücks, der ebenfalls um seine Ansichten gebeten wurde, spricht von einer „programmatischen Entkernung“ und „ideellen Apathie der Union“.