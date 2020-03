Verfassungsschutz : Die AfD will lieber Kreide fressen

Roland Hartwig hatte in der AfD schon viele Namen. Manche nannten ihn den Inquisitor. Oder den kleinen Mielke. Oder den blauen Stalin. Das war kein Wunder. Schließlich war Hartwig vom AfD-Bundesvorstand beauftragt worden, eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz zu verhindern. Dafür sollte er die „Arbeitsgruppe Verfassungsschutz“ leiten und Parteiausschlussverfahren beschleunigen. Mancher Rechtsradikale in der AfD sah in Hartwig einen innerparteilichen Verfassungsschützer, einen „Feindzeugen“, wie sie das nennen. „Ich wurde politisch bekämpft. Die Leute dachten, hier kommt ein Bürgerlicher, der den wahren Patrioten den Garaus machen will“, sagt Hartwig. Wie erleichtert müssen die Rechtsradikalen gewesen sein, als sie merkten, dass sie sich vor Hartwig nicht zu fürchten brauchten.

Der angebliche Mielke-Stalin-Inquisitor fuhr anderthalb Jahre lang von Kreisverband zu Kreisverband. Überall erklärte er, was Verfassungsfeindlichkeit eigentlich bedeutet. Es ist nur verboten, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beseitigen, alles andere ist erlaubt. Und das ist ziemlich viel. Je länger Hartwig erklärte, was in Deutschland alles gesagt werden darf, umso verzückter waren die Rechtsradikalen von ihrem kleinen Mielke. Das ging so weit, dass Hartwig, als er auf einem Parteitag für den Bundesvorstand kandidierte, vom rechtsradikalen „Flügel“ unterstützt wurde. Dass er trotzdem scheiterte, lag daran, dass die Moderaten ihn mit einem Gegenkandidaten verhinderten. Einer der Moderaten sagte vor dem Parteitag, Hartwig werde wie ein „Flügel“-Kandidat behandelt, weil er mit ihm paktiere. Aus dem kleinen Mielke war ein kleiner Höcke geworden. Zumindest aus Sicht der Moderateren.

Doktor Hartwig war früher Chefjurist des Bayer-Konzerns. Er ist also schlau. Seit der Verfassungsschutz die Partei beäugt, predigt er seinen Parteifreunden deshalb, worum es geht: „Alles nach außen dokumentieren.“ Soll heißen: Wenn ein Parteimitglied namens Weber beim Stammtisch etwas Verfassungsfeindliches sagt, soll der Ortsvorstand das Weber nicht nur im Vertrauen sagen, sondern eine Pressemitteilung machen. Das größte Problem, vor dem der Verfassungsschutz steht, ist nämlich das der Zurechenbarkeit. Es ist so wie mit Thilo Sarrazin und der SPD. Niemand würde die SPD für eine Sarrazin-Partei halten, weil alle wissen, dass Sarrazin sehr einsame Positionen vertritt, und mit einem Ausschlussverfahren bedacht wurde. Genauso darf der Verfassungsschutz ein Mitglied namens Weber nicht als Sprachrohr für die Gesamtpartei nehmen, wenn ein Parteivorstand sich von Weber distanziert hat. So einfach ist das.

Nicht immer hören die Leute auf Hartwig. Antirassistische Pressemitteilungen sind nicht das Lieblingsgenre von AfD-Kreisverbänden. Ob er seine Strategie mit Erfolg vermittelt? „Nein, das kann man nicht sagen“, sagt Hartwig. Nur die Parteivorsitzenden Tino Chrupalla und Jörg Meuthen, die haben Hartwigs Rat befolgt.

Nach den Morden in Hanau veröffentlichten sie eine Erklärung, die klang, als sei sie von Bernd Lucke geschrieben. „Die Tat von Hanau ist ein rassistisches Verbrechen. Ihr Motiv war Ausländerhass“, schrieben sie. Zuvor hatte Meuthen das Motiv eigentlich auf die psychische Krankheit des Täters geschoben. Nun stand da: Rassismus. Meuthen und Chrupalla empörten sich, dass der AfD eine Mitschuld gegeben wurde an dem Mord. Einerseits. „Allerdings müssen wir uns auch fragen, warum es unseren politischen Gegnern gelingt, uns überhaupt mit solch einem Verbrechen in Verbindung zu bringen. Dieser Frage müssen wir uns stellen, auch wenn es schwerfällt.“ Der Brief steigerte sich immer weiter: „Wer sich rassistisch und verächtlich über Ausländer und fremde Kulturen äußert, handelt ehrlos und unanständig und damit gegen Deutschland und gegen die AfD.“ Chrupalla und Meuthen klangen wie Anwärter auf einen Friedenspreis für Völkerverständigung und Toleranz. Tatsächlich besitzt der Verfassungsschutz eine 443 Seiten lange Materialsammlung, die rassistische und verächtliche Äußerungen von AfD-Politikern über Ausländer dokumentiert. Hartwig fand den Brief toll. „Ich finde das prima und wünsche mir mehr davon“, sagt er. Seine Zusammenarbeit mit Chrupalla sei „sehr eng“. In der Partei werde er auch um Rat gefragt, wie solche Distanzierungen formuliert werden sollen. Ein anderer Funktionär bestätigt den Trend: „Das entwickelt sich in der Partei gerade, dass man Kritik äußert, um sie zu dokumentieren.“ Gemeint ist Kritik an radikalen Ausfällen.

Ein Verdacht drängt sich auf. Immerhin rechnet die AfD mit einer baldigen Beobachtung durch den Verfassungsschutz. Und ganz gleich, was der Verfassungsschutz findet, die Zurechenbarkeit extremistischer Aussagen wird die Achillesferse sein. Sie könnte der AfD helfen, gegen eine Beobachtung zu klagen. Sind die öffentlichen Bekenntnisse womöglich nur eine Taktik? Wird die Kreide nur aus Selbstschutz gefressen?

„Das ist sehr unfair“, sagt Hartwig. „Wenn wir nichts machen würden, würden alle sagen: Sie wollen es doch so. Machen wir etwas, heißt es: Das ist doch nur für die Galerie, für die Kosmetik.“ Auch der Landesvorsitzende von Thüringen, Stefan Möller, sieht keine Taktik am Werk. „Wenn es taktisch begründet wäre, hätte man es vor einem halben, dreiviertel Jahr gemacht, als über eine Beobachtung diskutiert wurde“, sagt er. Im Übrigen hätten die AfD-Leute in Thüringen überhaupt keine Angst vor einer Beobachtung durch den Verfassungsschutz. „Wir spüren den Druck überhaupt nicht. Die Wähler im Osten sind sowieso ziemlich resistent.“

Das ist nicht das, was andere in der Bundespartei über die Leute vom „Flügel“ sagen. „Denen geht die Düse“, sagt einer. Die AfD-Rechtsausleger Höcke, Kalbitz und Tillschneider könnten „überall abgehört werden, in jeder Sitzung, überall“. Tatsächlich werden die drei laut einem Bericht der Wochenzeitung „Die Zeit“ vom Geheimdienst beobachtet. Es gebe nun „eine heftige Gegenbewegung“ in der Partei, heißt es. Womöglich folgten bald weitere Bekenntnisse zur Mäßigung. Heißt es raunend.