Winterspiele in Peking : Wie Chinas Bevölkerung über Olympia spricht

Kennen Sie Dinigeer Yilamujiang? Fragt man das Leute in Peking, blickt man in fragende Gesichter. „Nie gehört.“ Da­bei hat die junge Skifahrerin aus Xinjiang am Freitag mit einem anderen Athleten das olympische Feuer entzündet. Normalerweise kommt diese Aufgabe den profiliertesten Sportlern eines Landes zu. Dinigeer Yilamujiang aber ist in China nach ihrem Auftritt vor Hunderten Millionen Fernsehzuschauern genauso be­deutungslos wie vorher. An ihrem ersten Wettkampftag am Samstag kam die Uigurin als 43. ins Ziel. Im Ausland wurde ihr Auftritt während der Eröffnungsfeier als Chinas zynische Antwort auf internationale Genozidvorwürfe verstanden. Und in China? Ist Dinigeer Yilamujiang kein Thema.

Noch bevor sich jemand über ihre Rolle wundern konnte, wurden die Staatsmedien mit jener fadenscheinigen Begründung geflutet, die auch das Internationale Olympische Komitee wiedergab: Sie sei nicht wegen ihrer Herkunft ausgewählt worden, sondern weil sie die junge Generation repräsentiere. Als gebe es sonst keine Zwanzigjährigen in Chinas Olympiateam. Außerdem stamme die Sportlerin aus dem Altai-Gebirge, in dem gemäß der chinesischen Propaganda das Skifahren erfunden wurde. Überlagert wurde das Thema noch durch eine von offizieller Seite lancierte Debatte darüber, warum das olympische Feuer nicht wie üblich in einer großen Schüssel entzündet wurde. Der künstlerische Direktor der Eröffnungsfeier, Zhang Yimou, begründete das mit dem Umweltschutz.