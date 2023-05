Das Jubiläum scheint fast so unspektakulär abzulaufen wie die offizielle Vereinigung 30 Jahre zuvor. Die grüne Parteispitze jedenfalls sprach bisher kaum darüber, die Jubiläumsfeier wurde erst kurzfristig publik gemacht: An diesem Samstag soll in Leipzig gefeiert werden, dass am 14. Mai 1993 Bündnis 90 und Die Grünen am gleichen Ort eine Partei wurden. „Die Vereinigung geriet zur Fünf-Minuten-Angelegenheit, nüchtern und ein wenig lieblos“, berichtete seinerzeit die „taz“. Gleich am Anfang des Parteitages sei das „Assoziierungsabkommen“ zwischen Bündnis 90 und Grünen angenommen worden. Es war das formale Ende eines mehrere Jahre dauernden, nervenaufreibenden Prozesses, dem in einer Urabstimmung weit mehr als zwei Drittel der Mitglieder beider Parteien zugestimmt hatten.

Marianne Birthler vom ostdeutschen Bündnis 90 und Ludger Vollmer von den West-Grünen wurden zum gemeinsamen Vorsitzenden-Duo gewählt. Überraschend sei im Anschluss allenfalls gewesen, so berichten Zeitzeugen, wie ruhig, geordnet, ja geradezu langweilig der Parteitag abgelaufen sei, war man doch zuvor bei ähnlichen Versammlungen der West-Grünen eher chaotische Zustände gewohnt. Doch die junge Partei wollte ihr Umfrage-Hoch vor dem Superwahljahr 1994 offenbar nicht durch weitere öffentliche Zerwürfnisse zerstören, zumal der Zoff zwischen Fundis und Realos gerade erst zugunsten Letzterer entschieden schien. Und genauso wie der auf einmal zivilisierte Umgang war auch das Zusammengehen mit dem Ost-Bündnis vor allem dem Projekt „Rückkehr in den Bundestag“ geschuldet.