Kampf gegen Covid-19 : Der Wettlauf zum Impfstoff

Es ist der einzige Plan gegen das Pandemievirus mit universaler Gültigkeit: durchhalten bis zur Impfung. Und es ist die wahrscheinlich einzig echte Konstante in dieser von politischen und emotionalen Wechselbädern zunehmend belasteten Seuchenlage.

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft“. F.A.Z.



Alle, die an der Erforschung und Zulassung eines Impfstoffs beteiligt sind – wissenschaftliche Institute, Biotechfirmen, Pharmaindustrie und Behörden –, spüren daher einen gewaltigen Druck. Alles muss so schnell wie möglich gehen: Und das nicht nur, weil die ganze Welt auf den Impfstoff wartet, sondern auch, weil man schneller als die Konkurrenz sein sollte. Klar ist: Das Land, auf dessen Boden der erste Impfstoff zur Marktreife gebracht wird, hat einen gewaltigen Vorteil.

So stellt sich die Frage, was im Wettlauf zum Impfstoff die Oberhand gewinnt: Egoismus oder Solidarität? Bill Gates, der sich besonders für die gerechte Verteilung eines Corona-Impfstoffs auch an Arme und Vergessene einsetzt, ist in den Vereinigten Staaten schon das Ziel einer Hetzkampagne. Menschen, die auch in dieser Frage Präsident Donald Trumps Losung „America First“ verwirklicht sehen wollen, wünschen ihn ins Gefängnis.

Mehr zum Thema 1/

In den ersten Monaten der Pandemie hat es jedoch auch Aufrufe für einen globalen Marshallplan in der Impfstoffentwicklung gegeben. Unter dem Dach der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der überstaatlichen „Coalition for Epidemic Preparedness Innovations“ (CEPI) versuchen Unternehmen, Forschungsinstitute, Ärzteorganisationen und Regierungen einen gemeinsamen Weg zu finden, die Impfstoffversorgung frühzeitig zu organisieren. Die WHO, die EU, die Bill-und- Melinda-Gates-Stiftung, die Vereinten Nationen und die Afrikanische Union haben den Start eines großen „Finanzierungsmarathons“ angekündigt. Mindestens 7,5 Milliarden Euro sollen eingesammelt werden.

Anfang Mai soll Bundeskanzlerin Angela Merkel, die früh darauf pochte, ein Impfstoff müsse „ein öffentliches Gut“ werden, Ko-Gastgeberin einer Geberkonferenz sein. Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, forderte jetzt schon nationale Konzepte für eine „gestaffelte Verteilung“ des wertvollen Serums: Medizinisches Personal und Risikopersonen zuerst. Sogar die Debatte über eine Corona-Impfpflicht gerät ins Rollen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte, er sei „offen“ dafür.

Während schon über die Verteilung debattiert wird, ist der Weg zum Impfstoff noch weit. Zwar sind inzwischen mindestens 78 Projekte auf den Weg gebracht worden mit 115 Wirkstoffkandidaten, aber es müssen gewaltige Hürden überwunden werden. Einige davon sind grundsätzlicher Art. Ein Impfstoff wird nicht wie ein Medikament erkrankten Menschen gegeben, sondern soll gesunden Menschen verabreicht werden, die deshalb besonders gut vor möglichen Nebenwirkungen geschützt werden müssen. Bei Milliarden Menschen, die noch keine Immunität besitzen und geimpft werden wollen, können in einer vernetzten Welt selbst seltene Nebenwirkungen zum gefühlten Massenproblem werden.