Scholz in Tokio : Was leitet den Kanzler in Zeiten des Krieges?

Scholz reist ausgerechnet in das Land, in dem einst Atombomben fielen. Seit Wochen warnt er davor, dass Deutschland in einen Atomkrieg hineingezogen werden könnte. Er muss viel abwägen.

Olaf Scholz ist die Nacht durchgeflogen. Leicht verspätet war es am Mittwochabend losgegangen, der Kanzler hatte noch bei der Bundestagsdebatte über das 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen der Bundeswehr zugehört. Die CDU hatte gestichelt, wie er angesichts so wichtiger Entscheidungen in Berlin nach Japan fliegen könne. Doch Scholz flog natürlich.

Der Krieg in der Ukraine ist, wie bei fast allem, was Scholz derzeit tut, auch in Tokio das große Thema. Das zeigt sich schon an der Flugroute. Japan liegt aus deutscher Sicht am anderen Ende des riesigen russischen Territoriums. Üblicherweise fliegt man von Berlin in die japanische Hauptstadt über russisches Gebiet, doch dieses Mal führte der Weg wegen des Krieges südlich an Russland vorbei, über das Schwarze und das Kaspische Meer. Nach zwölf Stunden, kurz vor der Landung, zieht das Flugzeug des Kanzlers nördlich an Hiroshima und Nagasaki vorbei. Die Namen der beiden japanischen Städte stehen wie nichts sonst auf der Welt für die Schrecken eines Atomkriegs. Es ist ein Krieg, mit dem Moskau droht und vor dem Scholz warnt.

Mehr als zwei Monate muss Olaf Scholz jetzt mit einer Herausforderung umgehen, mit der er kaum rechnen konnte. Der Krieg Wladimir Putins gegen die Ukraine spielt sich für den Bundeskanzler dabei auf drei Ebenen ab. Auf der globalen, wo es um die Weltordnung geht, darum, welche Werte sich durchsetzen, auch welche Systeme. Das Ringen zwischen Demokratien und Autokratien.

Die Mechanismen der Demokratie

Die zweite Ebene ist die operative, bei der es darum geht, wie auf die militärische Entwicklung reagiert wird. Waffen schicken? Welche? Wie viele? Und: Was soll und kann am Ende erreicht werden? Die dritte Ebene wird bisweilen abgetan als „parteipolitische Spielchen“, als Machtgerangel zwischen Regierung und Opposition oder gar in der Ampelkoalition selbst. Tatsächlich sind diese „Spielchen“ die Mechanismen jenes politischen Systems, für das Scholz kämpft, die Mechanismen der Demokratie. Gewinnt er hier nicht, verliert er seine Handlungsfähigkeit.

Der Überfall Russlands auf die Ukraine habe viel verändert an der Friedensordnung auf der Welt, sagt Scholz, als er am Donnerstagnachmittag dem japanischen Ministerpräsidenten Fumio Kishida gegenübersitzt. Deswegen sei es „ein gutes Gefühl“, dass die demokratischen Staaten auf der Welt eng beieinanderständen. Die beiden Regierungschefs hatten sich auf das Du geeinigt.

Doch das ist nur der persönliche Teil von Scholz‘ Reise. Politische Bedeutung hat sie schon dadurch, dass Deutschland in diesem Jahr die G-7-Präsidentschaft innehat, Japan übernimmt nächstes Jahr. Da es zu den Gepflogenheiten der Präsidentschaftsstaaten gehört, die anderen Regierungen zu besuchen, gibt es auch einen formellen Grund für Scholz, nach seinem Amtsantritt nicht China als erstes Land in Asien zu besuchen, sondern Japan. Kishida würdigt das ausdrücklich.

Allerdings wäre ein Besuch in Peking kaum denkbar gewesen, weil China sich in der Kriegsfrage an die Seite Moskaus stellt. Japan passt also ausgezeichnet für den Kanzler. Scholz will im Systemwettbewerb autokratischer und demokratischer Staatsformen die Demokratie stärken. In Tokio sagt er, dass die Demokratie nicht nur die G-7-Staaten verbinde, sondern auch andere. Indonesien und Indien zählt er dazu, Australien, auch afrikanische Staaten. Dass Japan sich nach dem Beginn des Krieges so schnell an die Seite derjenigen Staaten gestellt hat, die mit Sanktionen reagieren, stößt auf Zustimmung in Berlin. In einer Rede auf einem deutsch-japanischen Wirtschaftsdialog sagt Scholz, selten seien sich beide Länder so nahe gewesen.