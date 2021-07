Chinas Aufstieg zur Weltmacht : Partner, Konkurrent – oder Feind?

Man muss nicht in die Antike eintauchen, um zu begreifen, dass der Aufstieg eines Staates zur Großmacht in Konkurrenz zu einem anderen Spannungen und Konflikte mit sich bringt. Heute trifft das auf China zu. Fast täglich gibt es Belege dafür. Die sind zwar oft rhetorischer Natur, doch als solche ebenso erhellend wie alarmierend.

Die chinesische Führung reagiert zunehmend gereizt darauf, dass die Vereinigten Staaten, die Nato, die EU sowie asiatisch-pazifische Länder dem geoökonomischen Expansionismus und territorialen Ausgreifen nicht tatenlos zusehen. Pekings Menschenrechtsverletzungen, die Unterwerfung Hongkongs und die Entliberalisierung Chinas haben bei vielen den Sinn dafür geschärft, mit wem sie es letztlich zu tun haben: mit einer staatskapitalistischen Diktatur unter Aufsicht der Kommunistischen Partei und ihres Führers Xi Jinping. Die Frage also stellt sich, ob ein Zusammenstoß zwischen dieser Diktatur, die sich auf der Überholspur der Weltgeschichte wähnt, und der westlichen Staatenwelt unvermeidlich ist.

Das gefährliche Jahrzehnt

Der frühere australische Ministerpräsident Kevin Rudd, ein Kenner Chinas, hat vorausgesagt, dass es in diesem Jahrzehnt im amerikanisch-chinesischen Verhältnis gefährlich werde. Spannungen würden zunehmen, die Konkurrenz werde sich intensivieren. Das sei unvermeidlich. Aber Krieg sei nicht unvermeidlich. Dass es nicht zwangsläufig zu einer militärischen Konfliktentladung kommen muss, gibt der Politik Raum für vernunftorientiertes Handeln. Aber dass die Möglichkeit eines Krieges überhaupt thematisiert wird und militärische Drohgebärden sowie Einschüchterungsversuche zunehmen, zeigt die Brisanz der Entwicklung; gefährlich eben.

Von einem neuen kalten Krieg ist schon geraume Zeit die Rede. Bislang wurde oft behauptet, anders als im „richtigen“ Kalten Krieg fehle heute der ideologische Überbau. Doch stimmt das? Ein ordnungspolitischer Grunddissens ist nicht zu übersehen: Es ist die Auseinandersetzung zwischen Autokratie und Demokratie. Und dass China nicht nach Dominanz strebe, entspricht nicht der Wirklichkeit. Die Kommunisten verfolgen ihre Expansionsstrategie auf zum Teil aggressive Weise.

Ein neuer Kalter Krieg?

Hält man an dem Sprachbild vom neuen kalten Krieg fest, um so die Intensität der systemischen Auseinandersetzung zu beschreiben, so gibt es doch einen wesentlichen Unterschied gegenüber dem 20. Jahrhundert: China ist in einem Maß in die Weltwirtschaft integriert, wie es die Sowjetunion nicht im Entferntesten war. Westliche Länder sind mit dem chinesischen Markt eng verflochten, allen Entkopplungsgeräuschen und allem Misstrauen zum Trotz. China ist der größte Handelspartner der EU. Für Deutschland ist es einer der wichtigsten Exportmärkte; Japan, Korea und Australien wickeln einen großen Teil ihres Außenhandels mit ihm ab – die Verflechtung ist dichter und breiter als diejenige Deutschlands, dem eine engstirnige kommerzielle Orientierung vorgeworfen wird. Selbst die Vereinigten Staaten beziehen knapp zwanzig Prozent ihrer Importe aus China. Der von Donald Trump angezettelte Handelskrieg war ein Fehlschlag zu Lasten amerikanischer Konsumenten und Unternehmen.

Globalisierung, transnationale Produktions- und Lieferketten sowie die Abhängigkeit der Prosperität vieler westlicher Länder von China wirken einer breiten Entkopplung entgegen. Sie sind auchfürs erste Fakten, die ein Aufheizen des kalten Krieges dämpfen. Ob es dabei bleibt, entscheidet sich nicht zuletzt an Taiwan, wo sich der Nationalismus und Unterwerfungswille Pekings mit geoökonomischen Interessen und Realitäten kreuzen: Taiwan nimmt die Schlüsselstellung in der Herstellung von Mikrochips ein. Käme es zu einem militärischen Konflikt, wäre das für die arbeitsteilige Weltwirtschaft verheerend.

Im Westen sieht man China heute in der Regel als Partner und als Wettbewerber; weniger Zurückhaltende fügen Systemrivale hinzu, was das Grundsätzliche der Konkurrenz betont. Ehrlicherweise wäre ein weiteres Merkmal hinzuzufügen: China als Feind („enemy“), der westlichen Interessen offensiv entgegentritt. Die Politik gegenüber China muss daher eine strategische Grundlage haben, sollte aber je nach Thema hinreichend differenziert sein.

Kooperationsfeld Klimaschutz

Eines der dringlichsten Themen auf der globalen Tagesordnung ist der Klimawandel. Um ihn halbwegs erfolgreich einzudämmen, ist internationale Zusammenarbeit unabdingbar. China ist auf diesem Feld Partner, seine Mitwirkung unerlässlich. Es gibt also Kooperationssektoren; sie können dazu beitragen, dass die Spannungen im Verhältnis zu China beherrschbar bleiben.

Westliche Länder sollten China selbstbewusst begegnen, ihre Werte hochhalten und ihre Interessen nicht weniger beherzt verfolgen – in einem Rahmen, der auf Regeln beruht und nicht auf Macht. In jedem Fall sollte es möglich sein, mit China eine Übereinkunft über die Regeln eines Wettbewerbs zu finden, der auf vielen Feldern ausgetragen wird. Beide Seiten brauchen ein Geländer, an dem sie sich festhalten können.