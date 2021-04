Das zweite Corona-Ostern : Ans Licht!

Auf(er)stehen! In Zeiten der Pandemie fehlt der seelischen Belastung allzu oft der körperliche Ausgleich. Auch deswegen bekommt der Osterspaziergang in diesem Frühjahr eine ganz neue Bedeutung.

Ein Osterspaziergang kann mühsam sein, besonders für Kinder und Jugendliche. Das gilt für den realen Spaziergang, der dazu zwingt, sich vom Bildschirm zu lösen und an die frische Luft zu gehen. Und es gilt ebenso sehr für den Osterspaziergang in der Literatur. Statt mit Faust am Ostertag ins Leben hinauszutreten, sehen Siebzehnjährige lieber Netflix-Serien: „Vom Eise befreit sind Strom und Bäche“? – „I Am Not Okay With This“!

An diesem Fest der Auferstehung sollte man sich den Osterspaziergang aber doch einmal vornehmen. Denn jetzt wirkt er in jedem Sinn wie eine Befreiung. Nach einem Jahr Pandemie und einem langen Winter sind die Menschen des eingepferchten Daseins überdrüssig. In den sozialen Medien erfand jemand für den psychosozialen Zustand der Nation das traurig-schöne Wort „mütend“. Von Wut und Müdigkeit könnten der literarische und der physische Osterspaziergang gleich auf mehreren Ebenen erlösen. Wie im Vorbeigehen offenbart sich dann womöglich auch der tiefere Sinn der Osterzeit.

Dauernde Angst und vergebliche Hoffnung

„Aus der Straßen quetschender Enge“, so schreibt Goethe, als hätte er einen Lockdown durchgemacht, „sind sie alle ans Licht gebracht.“ In diesem Licht scheinen das literarische Motiv des Frühlingserwachens und das religiöse Motiv der Auferstehung auf: Die österliche Morgenröte symbolisiert die Auferstehung Christi, dessen leeres Grab früh am Morgen gefunden wurde, „als eben die Sonne aufging“, wie es im Markus-Evangelium heißt.