Aktualisiert am

Dieser Tage nahm der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán in Qatar am dortigen Wirtschaftsforum teil und wurde auf einem Podium interviewt. Warum Ungarn die 500 Millionen Euro Waffenhilfe der EU für die Ukraine blockiere, wurde er dort gefragt. Nach allerlei Ausführungen über das Friedenslager, in dem Ungarn als einziges Land stehe, kam Orbán darauf zu sprechen, dass die Ukraine die OTP-Bank auf eine schwarze Liste angeblicher Kriegssponsoren gesetzt hat. „Wenn Sie unser Geld brauchen, zeigen Sie Respekt und sanktionieren Sie unsere Unternehmen nicht.“

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge

Auch über den NATO-Beitritt Schwedens, der bekanntlich nur mehr an der Ratifizierung durch die Türkei und Ungarn hängt, hatte Orbán etwas zu sagen: „Die politischen Beziehungen zwischen Ungarn und Schweden sind furchtbar schlecht. Wir wollen keine Konflikte in die NATO bringen.“ Das ist sogar noch eine Verhärtung, denn bislang hatte seine Regierung immer erklärt, dass sie eigentlich nichts gegen den Beitritt Schwedens habe. Nur seien die Parlamentarier der Regierungsfraktionen beleidigt über die ständige Ungarn-Kritik aus Stockholm. Das war zwar eine Fiktion, denn die Abgeordneten von Orbáns Partei Fidesz würden nichts gegen seinen Willen tun, aber es war immerhin eine Brücke für den Rückzug, die er nun eingerissen hat.