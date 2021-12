Das Auf und Ab der Pandemie lässt sich an den Proben nachzeichnen. Zeiten, in denen nicht geprobt werden konnte, überbrückte Reulein mit Zoom-Treffen. „Das ist eigentlich mehr eine Kontaktmöglichkeit und nicht zum Singen“, sagt er. In der ersten Zeit der Pandemie ging gar nichts. An Ostern 2020 blieben sogar die Kirchen zu. Nach den stillen Monaten konnte der Chor im Sommer 2020 im Hof des Kapuzinerklosters an der Liebfrauenkirche proben, im Herbst ging es dann in die Kirche – der Gemeindesaal wäre wegen der Abstände zu klein gewesen. Dann kam der „Lockdown light“ im November 2020, der im Dezember verschärft wurde. „Wir haben uns dann konzentriert auf das Singen in Gottesdiensten“, sagt Reulein.

In diesem Jahr ging es dann weiter wie im vorigen: Proben draußen in der warmen Jahreszeit, im Herbst dann in der Kirche und im Winter nur noch Auftritte in Gottesdiensten in kleinen Formationen mit einem kurzen Ansingen vorher, ohne großes Proben. Durch das neue Format konnten die Sänger aus Reuleins Chor trainieren, in kleinen Gruppen und solistisch zu singen. Das sei eine positive Wirkung. Das „ganz Große“ hingegen habe man nicht machen können. „Aber so ist es halt“, sagt Reulein. Wie in jedem Beruf habe die Pandemie einen Umbruch und eine Umstrukturierung erfordert. Die Herausforderung sei, kreativ zu werden und digitale Möglichkeiten auszuschöpfen. In Reuleins Chor bereiten sich die Sänger auch mit MP3-Dateien zu Hause vor, er produzierte außerdem viele geistliche Musikvideos.