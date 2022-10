Krieg gegen die Ukraine : Warum Kiew zu einem Staudamm vordringen will

Nachdem es der ukrainischen Armee vor wenigen Tagen gelungen ist, die Stadt Lyman in der Ostukraine einzukesseln und zu befreien, rücken die ukrainischen Kräfte von mehreren Seiten in Richtung der Großstadt Cherson in der Südukraine vor. Bemerkenswert ist insbesondere der Vorstoß aus nordöstlicher Richtung entlang des Flusses Dnipro. Dort gelang es den Ukrainern unter anderem, die Orte Solota Balka und Nowoolexandriwka zu befreien. Ein Berater des ukrainischen Innenministeriums, Anton Gerasch­tschenko, veröffentlichte am Montag und Dienstag auf Telegram verschiedene Videos, welche die Befreiung der Ortschaften dokumentieren sollen.

Der russische Militärblog „Rybar“ spricht gar von einem „Zusammenbruch“ der russischen Front. Demnach haben die ukrainischen Einheiten am Montag auch die Kontrolle über den Ort Dudtschany weiter flussabwärts übernommen und unternahmen, rund 100 Kilometer Luftlinie von Cherson entfernt, weitere Vorstöße in Richtung Süden.