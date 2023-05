Boris Palmer hatte schon einmal mit dem Judenstern zu tun. Es war während der Corona-Pandemie, und es ging um Armbänder, die Getestete als Tagesticket in Tübingen bekamen. Der Stern wurde zigfach auf Palmers Facebook-Seite ge­postet, mit dem Hinweis, das Armband sei eine Vorstufe zum Judenstern. Palmer kritisierte das heftig. Er schrieb: „Juden wurden von den Nazis systematisch ermordet.“ Es würde nie­manden einfallen, einen Judenstern einzusetzen, um das Testen oder Impfen zu diffamieren, „der sich ernsthaft mit unserer Geschichte be­fasst oder wie ich Verwandte im Holocaust verloren hat“. Man könne er­warten, so Palmer, dass Menschen den Holocaust nicht auf so schäbige Weise missbrauchen.

Palmer hatte zweifellos recht. Und dennoch hat er nun selbst den Judenstern eingesetzt. Obwohl er doch ge­nau weiß, wie schäbig es ist – und dass man sich mit solchen Vergleichen aus dem demokratischen Diskurs entfernt. Denn auch das hatte er angesichts der Judenstern-Posts auf seiner Facebook-Seite zutreffend festgestellt: Den Holocaust auf solche Weise zu verharmlosen sei nur in einem Milieu denkbar. Es ist das Milieu, in dem man die Grenzen des Sagbaren verschieben will, in dem der Holocaust nur ein Vogelschiss ist, in dem Opfer zu Tätern und Täter zu Opfern ge­macht werden und in dem Schwarze als „Neger“ gelten.

Ideologische Scheuklappen

Doch wenn Palmer das bewusst war, warum tat er es dennoch? Das Video der Szene ist wie ein Sinnbild für die Erregung und Empörung, mit der hierzulande immer öfter verbal aufeinander eingeschlagen wird. Auf der einen Seite stehen Demonstranten, die mit Schaum vor dem Mund „Nazis raus“ brüllen und so ziemlich jeden belästigen, der in der Öffentlichkeit gegen Cancel Culture und gegen übertriebene Political Correctness eintritt. Auf der anderen Seite steht Palmer, der ausgerechnet auf dem Wort „Neger“ beharrt und schließlich den Nazi-raus-Brüllern selbst Nazimethoden vorwirft. Irrsinn auf beiden Seiten. Der Verstand bleibt auf der Strecke.

Palmer ist natürlich kein Nazi. Wer das behauptet, hat keine Ahnung von Palmer und keine Ahnung von Nazis. Palmer ist zudem kein Depp. Und gerade weil das so ist, hätte er sich nicht derart verrennen dürfen, wenn ihm mal wieder der Hass von links entgegengeschrien wird. Er hätte es als Anreiz verstehen sollen, weiter ge­gen die Missstände anzukämpfen, die er immer wieder klar benannt hat. Diese Missstände sind tatsächlich vorhanden, auch wenn viele Grüne und Linke das nicht wahrhaben möchten, sondern weiter ideologische Scheuklappen tragen und Kritiker kurzerhand als Rassisten abstempeln. Es ist ja auch so einfach. Da reicht schon das Wort Pascha.

Eine Brandwand zur AfD

Palmer sprach zu Recht früh die Fehler in der Migrationspolitik an und warnte davor, dass wir es eben nicht einfach so schaffen. Er forderte einen Flüchtlingsrealismus, angefangen bei der Erkenntnis, dass man nicht allen helfen kann, bis hin zur klaren Benennung der Probleme, wie etwa den An­stieg der Kriminalität, wenn in kurzer Zeit viele junge, männliche und ge­walterfahrene Flüchtlinge ins Land kommen. Palmer kritisierte auch die immer weiter um sich greifende Identitätspolitik als das, was sie ist, nämlich spalterisch und demokratiefeindlich. Und er sprach sich auch klar ge­gen die Letzte Generation aus, die mit ihren Aktionen versuche, die grundlegenden Regeln des Zusammenlebens außer Kraft zu setzen, und warnte vor einer Radikalisierung.

All diese Themen beschäftigen die Menschen im Land. Viele haben das Gefühl, dass ihre Ängste von den Parteien, vor allem von den Regierungsparteien SPD und Grünen, nicht ernst genommen werden. Stattdessen wird noch Verzicht gepredigt und mit der Zukunft privater Haushalte gespielt, Stichwort Heizwende. In dieser Situation war Palmer eine Brandwand zur AfD, zu Populisten und zu Rechts­extremisten: In ihm konnten Bürger einen Halt finden, ohne den demokratischen Parteien den Rücken zuzuwenden, wie es immer öfter ge­schieht. Auch das hat übrigens meist nichts mit Nazisein zu tun, sondern viel mehr mit dem Gefühl, nicht ernst genommen zu werden.

Mit der grotesken Fixierung auf das Wort „Neger“ und mit dem Judenstern-Vergleich hat sich Palmer allerdings in eine Reihe mit Sarrazin oder auch Maaßen gestellt. Er hat die Grenze überschritten – einen Fehler gemacht, wie er selbst zugab, und es mit diesem Fehler jenen fatalerweise noch schwerer gemacht, die bei der Migrationspolitik oder der Identitätspolitik ähnlich denken wie er. Was das Beängstigende ist: Selbst ein erfah­rener und intelligenter Politiker war nicht davor gefeit, sich von der Empörung mitreißen zu lassen – bis hin zu einer Situation, in der es nur noch um inhaltsleeres Gebrüll geht, bei dem man sich ohne Verstand als Nazis be­schimpft. Verloren gehen jedes Argument und jede notwendige Debatte. Und am Ende erkennt man bei den vielen vermeintlichen Nazis irgendwann die echten nicht mehr.