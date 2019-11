Zusammenarbeit mit AfD : Ziemiak nennt Parteifreunde „irre“

Aktualisiert am

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak im September in Berlin Bild: dpa

Eine Zusammenarbeit mit der AfD komme für die CDU nicht in Frage, sagt Generalsekretär Paul Ziemiak und weist damit 17 Thüringer Parteifreunde in die Schranken. Diese hatten in ihrem Land Verhandlungen mit allen Parteien gefordert.