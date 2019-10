Wahl in Thüringen : Linke stärkste Kraft, CDU stürzt ab, AfD verdoppelt

Bodo Ramelow, Ministerpräsident von Thüringen und Spitzenkandidat der Partei für die Landtagswahl, kommt am Sonntagabend vor der Bekanntgabe der ersten Wahlprognosen in den Landtag. Bild: dpa

Die Linke unter Führung von Ministerpräsident Bodo Ramelow hat am Sonntag die Landtagswahl in Thüringen klar gewonnen, die rot-rot-grüne Koalition hat laut ersten Prognosen aber keine Mehrheit mehr. Die Linkspartei kommt demnach auf rund 30 Prozent. Sie verbessert damit ihr Ergebnis und geht erstmals als stärkste Kraft aus einer Wahl hervor. Bei der Landtagswahl vor fünf Jahren hatte sie 28,2 Prozent der Wählerstimmen erreicht. Die SPD erreicht hingegen das schlechteste Ergebnis der Landesgeschichte. Sie kommt nur noch auf acht bis neun Prozent der Stimmen (2014: 12,4 Prozent). Die Grünen schaffen wieder nur knapp den Einzug in den Landtag (2014: 5,7 Prozent).

Besonders stark hat die CDU verloren. Sie kommt mit ihrem Spitzenkandidaten Mike Mohring laut ersten Prognosen auf etwa 22 Prozent, das sind rund zehn Prozentpunkte weniger als 2014. Auch für sie ist es das schlechteste Ergebnis in der Landesgeschichte. Im Wahlkampf hatte sich Mohring über das aus seiner Sicht schwache Bild der großen Koalition beschwert. Etwa gleichauf mit der CDU liegt laut ersten Prognosen die AfD mit ihrem Spitzenkandidaten Björn Höcke. Die AfD kann ihr Ergebnis mehr als verdoppeln. Sie erreicht etwa 23 Prozent, vor fünf Jahren waren es 10,6 Prozent gewesen. Alle Parteien hatten vor der Wahl ausgeschlossen, mit der AfD über eine Koalition zu verhandeln. Die FDP dürfte den Einzug in den Landtag knapp schaffen, nachdem sie bei der vergangenen Wahl nur 2,5 Prozent erreicht hatte.

Die Regierung aus Linke, SPD und Grünen hatte bisher eine Stimme Mehrheit im Landtag. Die CDU war bei der Wahl vor fünf Jahren zwar stärkste Kraft geworden, sie konnte jedoch keine Koalition bilden. So wurde Ramelow der erste Ministerpräsident der Linkspartei. Er genießt großes Ansehen in Thüringen. Laut einer Umfrage, die kürzlich erschien, finden ihn 70 Prozent der Thüringer gut, auch viele CDU-Anhänger. Er gehört damit zu den beliebtesten Ministerpräsidenten.

Das Wahlergebnis sei ein „historischer, sensationeller Sieg“ für die Linkspartei, sagte der Fraktionsvorsitzende im Bundestag Dietmar Bartsch am Sonntagabend. Trotzdem dürfte die Regierungsbildung aber äußerst schwierig werden. Weder hat die bisherige Regierungskoalition eine Mehrheit, noch das von Mohring angestrebte Bündnis aus CDU, SPD, Grünen und FDP, „Simbabwe-Koalition“ genannt. Ein Bündnis aus Linken und CDU hätte hingegen eine Mehrheit, allerdings hatte Mohring vor der Wahl ausgeschlossen, mit der Linken über eine Koalition zu sprechen.

Haseloff: „Ein bitterer Abend“

Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt Reiner Haseloff (CDU) sprach von einem „bitteren Abend“ für die CDU und auch für die „demokratische Mitte“. Das Ergebnis zeige, wie gespalten die Gesellschaft in Thüringen sei, sagte Haseloff im ZDF. Mike Mohring habe einen „hervorragenden Wahlkampf geführt“. Aber auch der Amtsbonus von Ministerpräsident Ramelow habe den Ausschlag gegeben.

Thüringens SPD-Fraktionsvorsitzender Matthias Hey zeigte sich enttäuscht vom Abschneiden seiner Partei. „Das ist ein sehr, sehr bitteres Ergebnis für die Sozialdemokraten. Das fühlt sich nicht gut an“, sagte er am Sonntag in Erfurt.

Der AfD-Landesvorsitzende Björn Höcke sagte, die Thüringer hätten „heute die Wende 2.0 gewählt“. Noch niemals in der Geschichte der BRD sei „eine einzelne Partei und eine einzelne Person so diffamiert worden“, so Höcke. Das Wahlergebnis für die AfD bezeichnete Höcke als „klares Nein zur erstarrten Parteiendemokratie“.

Der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck gestand ein, er sei mit dem Ergebnis „nicht zufrieden“. Mit ihrer „Tonalität des Zusammenlebens“ seien die Grünen in Thüringen „kaum durchgedrungen“. Habeck zeigte sich offen, was eine mögliche Zusammenarbeit der Grünen mit der Linkspartei angeht. „Wenn Herr Ramelow mit uns redet, würden wir die Gespräche sicherlich wollen.“ Eine „Ausschließeritis wie bisher“ helfe nicht mehr weiter, so Habeck. Alle demokratischen Parteien müssten prinzipell miteinander koalitionsfähig sein.

Im Wahlkampf ging es vor allem um das Thema Bildung. 47 Prozent der Wahlberechtigten sehen es laut einer Umfrage als „extrem wichtig“ an, dass sich die künftige Landesregierung um den Lehrermangel kümmert. Die CDU hatte angekündigt, pensionierte Lehrer zurück an die Schulen holen zu wollen. Ähnliche Forderungen erheben AfD und FDP. In Thüringen fällt nach einer aktuellen Zählung 6,6 Prozent des Unterrichts ersatzlos aus. Die Regierung verweist darauf, dass sie seit 2015 rund 3400 Lehrer eingestellt habe, das waren etwa doppelt so viele wie in der Wahlperiode zuvor. Allerdings sind noch bis zu 300 Stellen unbesetzt. Außerdem finden die Thüringer die Themen Waldrettung, Kriminalitätsbekämpfung und ärztliche Versorgung auf dem Land wichtig. Die Themen Zuwanderung und Integration findet demnach jeder vierter Thüringer „extrem wichtig“.

1,7 Millionen Thüringer waren zur Wahl aufgerufen. Bis zum Nachmittag zeichnete sich eine deutlich höhere Wahlbeteiligung als vor fünf Jahren ab, bei der damaligen Landtagswahl lag sie bei 52,7 Prozent. Erstmals durften in Thüringen auch Personen in sogenannter Vollbetreuung ihre Stimme abgeben. Das Thüringer Parlament hatte in diesem Jahr eine entsprechende Regelung beschlossen. Sie betrifft zum Beispiel Behinderte und Menschen, die wegen psychischer Erkrankungen untergebracht sind.