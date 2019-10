Wahlkampf in Thüringen : Frühstück bei Tiefensee

Der Kandidat ist unter dem schwarzen Schirm kaum zu erkennen. Er trägt einen dunklen Mantel und zieht den Reißverschluss der Innenjacke noch mal höher. Es ist sieben Uhr morgens am Goetheplatz in Weimar, noch dunkel, es regnet, der Wind weht, aber Wolfgang Tiefensee steht. „Guten Morgen, darf’s ein kleines Frühstück sein?“ So spricht er Leute an, die hier am zentralen Bus-Umsteigepunkt aus dem Umland ankommen oder weiterfahren wollen. „Na ja, gehm Se ma’ her“, sagt eine Frau. Sie erhält eine Papiertüte mit der Aufschrift „Guten Appetit“ und dem SPD-Logo, darin Wurst, ein Brötchen, ein Apfel – und zwei Flyer.

Stefan Locke Korrespondent für Sachsen und Thüringen mit Sitz in Dresden. F.A.Z.

Einer ist vom Weimarer SPD-Direktkandidaten Thomas Hartung und einer von Wolfgang Tiefensee selbst. Der 64 Jahre alte Politiker ist seit fünf Jahren Wirtschafts- und Wissenschaftsminister in Thüringen, vielen aber auch noch bekannt als Oberbürgermeister von Leipzig und als Bundesverkehrsminister in Berlin. „Sie hab ich doch schon mal irgendwo gesehen“, sagt ein Mann. „Tiefensee mein Name“, entgegnet der Angesprochene. „Ich bin Spitzenkandidat der Thüringer SPD zur Landtagswahl.“ „Ach ja, richtig“, sagt der Mann.