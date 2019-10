Nach Landtagswahl : Thüringer AfD wählt Höcke wieder zum Fraktionsvorsitzenden

Aktualisiert am

Zwei Tage nach der Landtagswahl bestätigt die Thüringer AfD ihren Fraktionsvorsitzenden im Amt. Auch zu der schwierigen Regierungsbildung äußert sich Höcke – und bietet anderen Parteien Gespräche an.

Björn Höcke ist als Vorsitzender der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag wiedergewählt worden. Das Votum für den 47 Jahre alten Politiker sei einstimmig gefallen, teilte die AfD-Fraktion am Dienstag mit. Olaf Kießling, Jens Cotta und Denny Jankowski wurden als seine Stellvertreter gewählt. Stefan Möller bleibt Parlamentarischer Geschäftsführer. Der bisherige Parteipressesprecher Torben Braga wird Möllers Stellvertreter. Der Landesvorstand der Thüringer AfD trifft sich am Dienstagabend in den Räumen seiner Landesgeschäftsstelle.

Themen sind unter anderem die Auswertung der Landtagswahl sowie die schwierige Regierungsbildung in Thüringen. Die AfD hatte bei der Landtagswahl nach vorläufigem Ergebnis deutlich besser abgeschnitten als bei der Wahl 2014. Demnach konnte sie ihr damaliges Ergebnis nun mit 23,4 Prozent mehr als verdoppeln.

Mit Blick auf die komplizierte Arithmetik nach der Thüringer Landtagswahl bot Höcke nach der Sitzung des Landesvorstands Gespräche an. „Wir sehen Schnittmengen mit den bürgerlichen Parteien im Land“, sagte Höcke nach der Sitzung. Offen ließ der 47-Jährige, welchen Parteien die Thüringer AfD Gespräche anbieten will. Alle voraussichtlich im neuen Landtag vertretenen Parteien haben eine Kooperation mit der AfD ausgeschlossen.

Höcke sagte, es gebe eine Blockade in Thüringen. „Wir wollen diese Blockade auflösen helfen und sind zu neuen Wegen der Zusammenarbeit bereit.“ Ko-Landessprecher Stefan Möller sagte, der AfD seien aber Korrekturen in Politikfeldern wichtig – etwa in der Asyl- und Bildungspolitik.