Nach Wahl in Thüringen : Mohring schließt Koalition mit der Linken nicht aus

Thüringens CDU-Spitzenkandidat Mike Mohring hat sich nach der Landtagswahl offen für eine Zusammenarbeit mit den Linken und Ministerpräsident Bodo Ramelow gezeigt. Erstmals gebe es keine Mehrheit mehr für die „politische Mitte“, sagte Mohring am Montag im ARD-„Morgenmagazin“. „Aber das heißt nicht, dass wir uns in die Ecke stellen können, sondern wir müssen Verantwortung übernehmen.“ Was das heiße, müsse man nun ausloten.

„Mir sind stabile Verhältnisse wichtiger für das Land, als dass es nur um parteipolitische Interessen geht.“ Ministerpräsident Bodo Ramelow hat mit den Linken die Wahl klar gewonnen, aber seine bisherige rot-rot-grüne Regierung hat wegen der Schwäche seiner Partner keine Mehrheit mehr.

Berlin sei „nicht sonderlich nützlich“ gewesen

Jenseits der AfD ist eine Regierungsbildung nur möglich, wenn Union oder FDP mit den Linken kooperieren – und sich entweder an einer Koalition beteiligen oder eine Minderheitsregierung dulden. Mohring beanspruchte, dass über den richtig Weg fürs Land vor Ort entschieden wird und nicht in den Parteizentralen. „Ich brauche nicht Berlin, um zu wissen, was für Thüringen nützlich ist“, sagte er. Berlin sei „nicht sonderlich nützlich“ gewesen im Vorfeld der Wahl. „Deswegen ist die Entscheidung, die wir für die Zukunft des Landes Thüringen treffen müssen, auch keine Frage, die in Berlin beantwortet wird, sondern die beantworten wir alleine in Thüringen.“

Der CDU-Generalsekretär im Freistaat, Raymond Walk, hält währenddessen an der Absage an Koalitionen mit AfD und Linke fest. „Wir haben ausgeschlossen, dass es Koalitionen mit den Rändern geben wird, also sowohl mit links als auch mit der AfD“, sagte Walk der Deutschen Presseagentur. Das was vor der Wahl gelte, müsse auch nach der Wahl Bestand haben. „Das gehört zur glaubwürdigen Politik mit dazu.“ Bodo Ramelow und Linke-Landeschefin Susanne Hennig-Wellsow müssten nun einen Vorschlag machen, wie es nach ihren Vorstellungen weitergehen solle. „Dann muss man schauen, wer mitmacht und wer nicht.“

Auch CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hatte eine Koalition mit der Linkspartei am Sonntagabend ausgeschlossen.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow will sich nach dem Sieg seiner Linkspartei bei der Landtagswahl unterdessen alle Regierungs- und Koalitionsmöglichkeiten offen lassen. „Ich habe noch nicht genau verstanden, was die CDU im Moment präferiert“, sagte Ramelow am Montag dem Sender MDR. „Wir werden CDU, SPD, FDP, Grüne einladen (...), und dann werden wir sehen, ob es eine festere Koalition, eine absolute Koalition oder ein Tolerierungsmodell geben kann.“