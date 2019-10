Brexit-Liveblog : Boris Johnson will keine Verlängerung beantragen

Trotz „Ben Act“ will Johnson am Austrittstermin festhalten +++ Entscheidung über Brexit-Deal verschoben +++ Hunderttausende Demonstranten in London unterwegs +++ „Super Samstag“ im britischen Unterhaus +++ Alle Infos zur Brexit-Debatte im Liveblog.