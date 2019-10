Wahlen in Thüringen : FDP nur fünf Stimmen über der Fünf-Prozent-Hürde

Vor der Wahl in Thüringen : Regiert in Erfurt bald die „Zimbabwe-Koalition“?

Am Sonntag könnte die Linke in Thüringen stärkste Kraft werden. Das ist ihr bisher in keinem Bundesland gelungen. Ob Bodo Ramelow mit Rot-Rot-Grün weiterregieren kann, ist aber unklar. CDU-Kandidat Mike Mohring würde jedenfalls gern ein Vierer-Bündnis bilden.