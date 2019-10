Nach Thüringen-Wahl : „Dieses Ergebnis zwingt zur Verantwortung“

Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz haben die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer und der thüringische CDU-Spitzenkandidat Mike Mohring bekräftigt, dass die Initiative zur Regierungsbildung in Thüringen nun in den Händen des amtierenden Ministerpräsidenten Bodo Ramelow liege. Gleichzeitig schlossen sie Gespräche mit dem Linken-Politiker nicht aus. Die Partei nehme „zur Kenntnis“, dass es einen Gesprächswunsch Ramelows gebe und dass Mohring das Gespräch führen wolle, sagte Kramp-Karrenbauer am Montag in Berlin. Das sei im Grunde auch eine „parlamentarische Selbstverständlichkeit“.

Zugleich hätten das CDU-Präsidium und der Bundesvorstand per Beschluss noch einmal bestätigt, dass „die Beschlusslage des Bundesparteitags Bestand hat“, die eine Zusammenarbeit der CDU mit der Linken oder der AfD ausschließt, äußerte Kramp-Karrenbauer. Mit seinen Äußerungen, einer Zusammenarbeit mit der Linken gegenüber offen zu sein, hatte Mohring in der CDU für Unruhe gesorgt.

Das CDU-Präsidium in Berlin habe ihm für Gespräche mit Ramelow das „volle Vertrauen“ ausgesprochen, sagte Mohring. Es gehe um „nicht mehr und nicht weniger“, als für solche Gespräche bereitzustehen. Mohring betonte, er werde mit Ramelow als Ministerpräsident sprechen, nicht aber mit der Linkspartei.

Sowohl Mohring als auch Kramp-Karrenbauer mahnten in der schwierigen Situation ein verantwortungsvolles Handeln an. „Dieses Ergebnis zwingt zur Verantwortung“, sagte Mohring.

Die CDU war bei der Landtagswahl am Sonntag abgesackt und mit 21,8 Prozent (33,5) hinter Linkspartei und AfD nur auf Platz drei gelandet. Die Linke war mit 31 Prozent erstmals in einem Bundesland stärkste Kraft geworden. Die AfD kam auf 23,4 Prozent.

Am Sonntagabend hatte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak eine Zusammenarbeit mit der Linken und der AfD kategorisch ausgeschlossen. Grundlage für diese Position ist auch ein entsprechender Parteitagsbeschluss vom vergangenen Dezember.

Bei der Pressekonferenz mit Mike Mohring rief Kramp-Karrenbauer ihre parteiinternen Kritiker zudem dazu auf, aus der Deckung zu kommen. Im Bundesvorstand sei vom Chef der Jungen Union, Tilman Kuban, „die Führungsfrage gestellt worden“, sagte sie. Sie habe erwidert, dass sie sich im vergangenen Jahr um den Parteivorsitz beworben habe und dass diese Möglichkeit auch andere gehabt hätten.

Mit ihrem Amt verbinde sie die Verantwortung, die Entscheidung über die Kanzlerkandidatur wie geplant auf dem Parteitag 2020 vorzulegen, äußerte die CDU-Chefin. „Wer auch immer meint, die Frage müsse jetzt in diesem Herbst geklärt werden, hat auf diesem Bundesparteitag die Gelegenheit“, fügte sie mit Blick auf den Parteitag Ende November in Leipzig hinzu.