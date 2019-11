Linke und CDU : Die höflichen Herren von Thüringen

In seinem Gastbeitrag in der F.A.Z. hat der CDU-Generalsekretär seiner Partei erklärt, warum sie auf keinen Fall mit der Linken koalieren sollte. Dabei kam eine klassische Denkfigur wider die Partei – ihre Abstammung von der SED – nicht vor. Warum?

Nach der Wahl in Thüringen hat Paul Ziemiak seiner Partei gesagt, warum sie auf keinen Fall mit der Linken eine Koalition bilden sollte. Der Generalsekretär der CDU nannte mehrere Gründe, und den ersten machte er zum Titel eines Aufsatzes in der F.A.Z.: „CDU und Linke sind wie Feuer und Wasser“. Gleich im ersten Absatz führt er dann aus, was er meint. Erstens: Eine linke Bundestagsabgeordnete aus Thüringen habe einmal einen Antifa-Button getragen.

Zweitens: Die Thüringer Vorsitzende der Linken, Susanne Hennig-Wellsow, habe an einer Sitzblockade gegen die AfD teilgenommen, und sie habe das Sitzen auch dann nicht sein gelassen, als die Polizei das von ihr verlangte. Diese Dinge, also das Buttontragen ebenso wie das Ansitzen gegen das Gewaltmonopol des Staates, müsse man sich nun bewusstmachen. Für ihn, Ziemiak, sei jedenfalls eines klar: Eine Koalition mit der Linken ist „Verrat an den Werten und Grundsätzen der Christdemokratie“.

Eine milde Bewertung der Linken

Man kann das durchaus ernst nehmen, denn Ziemiak belässt es nicht bei Buttons und widerständigem Sitzen. Wenige Zeilen weiter führt er noch gewichtigere Bedenken an. Die Linke, schreibt er, knüpfe „an sozialistische und kommunistische Gleichheitstraditionen an“, ihre Grundhaltung kenne bis heute nur „das Kollektiv“ und nicht „das Individuum“. Deshalb dürfe es mit ihr keine Koalitionen geben.

Diese Bewertung ist nicht deshalb so bemerkenswert, weil sie so streng wäre, sondern weil sie, bei Licht betrachtet, ungewöhnlich mild ausfällt. Wer seine Kritik an den Wurzeln der Partei „Die Linke“ auf ihre „Gleichheitstraditionen“ konzentriert, verzichtet damit darauf, ein viel gewichtigeres Argument ausdrücklich zu erwähnen – eines, das für die CDU lange im Mittelpunkt stand: die Abstammung der Linken von der SED, einer diktatorischen Machtmaschine, deren Tötungsapparate an der innerdeutschen Grenze Hunderte von Flüchtlingen zerfetzt haben. Diese klassische Denkfigur aber kommt in Ziemiaks Aufsatz wider die Linke nicht vor. Kein Wort von DDR, Diktatur und SED. Warum?

Thüringer Landtag, Juli 2019. Seit fünf Jahren hat hier eine rot-rot-grüne Koalition die Mehrheit. Ministerpräsident ist Bodo Ramelow von der Linken, ein Christ und Gewerkschafter aus dem Westen. Die Abgeordneten debattieren gerade über die „Aufarbeitung des SED-Unrechts“, und der Ton ist erstaunlich. Der CDU-Abgeordnete Herbert Wirkner spricht einen Minister der Linken an: „Zunächst möchte ich Ihnen, Herr Minister Hoff, recht herzlich danken.“ Herzlich danken? – Benjamin-Immanuel Hoff ist das, was man in der CDU vor kurzem noch eine „rote Socke“ genannt hätte: ein linker Ideologiespezialist, Kulturminister von Rot-Rot-Grün und Kanzleichef des Ministerpräsidenten.

Noch erstaunlicher als die höfliche Anrede aber ist die Antwort. Hoff nämlich zuckt nicht etwa zurück vor den Annäherungsversuchen des Klassenfeinds. Im Gegenteil, er reagiert so manierlich, als käme er stracks vom Konfirmandenunterricht. „Das ist ein wichtiger Punkt, Herr Wirkner“, sagt er. „Ich bin froh, dass Sie das immer wieder ansprechen.“