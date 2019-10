Reicht es für Rot-Rot-Grün? : Das erwartet Sie heute zur Landtagswahl in Thüringen

Wahlhelfer zählen in einem Wahllokal in Meiningen in Thüringen die abgegebenen Stimmen. (Archivbild) Bild: dpa

In Thüringen sind am Sonntag rund 1,73 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Die Wahllokale haben ab 8 Uhr geöffnet. Mehr als jeder achte Wahlberechtigte hat allerdings bereits Briefwahlunterlagen angefordert.

Die erste rot-rot-grüne Landesregierung unter Führung der Linkspartei will ihre Mehrheit verteidigen und weiterregieren. In den Umfragen kam die Linke von Ministerpräsident Bodo Ramelow zuletzt auf 28 bis 30 Prozent und wäre damit stärkste Kraft.

Dennoch dürfte es für die drei bisherigen Koalitionspartner eng werden: Die Umfragen sagen ihnen keine Mehrheit im Landtag voraus, SPD und Grüne liegen den Umfragen zufolge jeweils unter zehn Prozent.

Die Liberalen müssen bangen

Die CDU unter ihrem Spitzenkandidaten Mike Mohring würde das Linksbündnis gerne ablösen. Doch auch sie hat den Erhebungen zufolge keine klare Machtoption. Sie kam zuletzt auf Werte zwischen 23 und 26 Prozent. Thüringen könnte also auf eine Patt-Situation zusteuern – die Regierungsbildung würde sich dann wahrscheinlich schwierig gestalten.

Es wird damit gerechnet, dass die AfD unter dem umstrittenen Landesvorsitzenden Björn Höcke ihr Ergebnis verdoppeln kann. Bei der vergangenen Landtagswahl war sie auf 10,6 Prozent der Stimmen gekommen. Unklar ist, ob die FDP den Sprung in den Erfurter Landtag schafft. Dort sind insgesamt 88 Sitze zu vergeben, je 44 über Direkt- beziehungsweise Listenmandate. Durch Überhang- und Ausgleichsmandate könnte die Zahl noch steigen.

Kann Mohring die CDU zurück an die Macht führen?

Warum Bodo Ramelow auch ohne Mehrheit für Rot-Rot-Grün weiterregieren könnte, lesen Sie in diesem Porträt des ungewöhnlichen Linken-Politikers. Warum er als erster linker Ministerpräsident in einem deutschen Bundesland der Wirtschaft aller Befürchtungen zum Trotz nicht geschadet hat, erklärt F.A.Z.-Korrespondentin Julia Löhr. Welche Hoffnungen SPD, Grüne und FDP mit der Landtagswahl verbinden, können Sie hier nachlesen, wie CDU-Spitzenkandidat Mohring darum kämpft, seine Partei wieder an die Regierung zu führen, beschreibt Stefan Locke.

In Erfurt ist das F.A.Z.-Team mit den Parteien auf Tuchfühlung, beobachtet die entscheidenden Momente nach den Prognosen um 18 Uhr und berichtet über die Folgen, die sich aus den Wahlergebnissen abzeichnen.

