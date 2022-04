Aktualisiert am

Wahl in Schleswig-Holstein : Wie SPD-Kandidat Thomas Losse-Müller es trotzdem versucht

Lächeln und Zuversicht verbreiten: Thomas Losse-Müller in Kiel. Bild: Jana Mai

In Kiel liegt CDU-Ministerpräsident Daniel Günther in Umfragen komfortabel vorn. Doch sein sozialdemokratischer Herausforderer Thomas Losse-Müller gibt nicht auf – und will aufholen.