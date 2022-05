Sieg in Schleswig-Holstein : Daniel Günthers Gespür für Macht

Daniel Günther stand in Schleswig-Holstein fünf Jahre in einer Jamaika-Koalition als Mittler zwischen zwei Kleinen. Das ist wohl vorbei. Der CDU-Mann muss sich neu erfinden.

Daniel Günther und seine Ehefrau Anke Günther am 8. Mai 2022 in Eckernförde Bild: Imago

Daniel Günther weiß sich durchzusetzen. Er hat seine CDU über Jahre kennengelernt, bevor er es in die Staatskanzlei geschafft hatte. All die Spielchen, all die Fallstricke. Junge Union, Kommunalpolitik, Landtagsfraktion, das ganze Paket. Und es brauchte schon auch einen ordentlichen Zug zur Spitze, um Ende 2016, und damit nur gut ein halbes Jahr vor der Landtagswahl im Mai 2017, den eigentlich vorgesehenen Spitzenkandidaten der Partei noch auszutauschen und diese Rolle an sich zu reißen.

Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg.



Günther hat dann aber alle Versprechen eingelöst – und es in den wenigen Monaten von Null bis in die Staatskanzlei geschafft. Denn wie man Wahlkämpfe organisiert, hatte er auch schon vorher gelernt. Wie gut er es kann, hat er nun wieder als Ministerpräsident bewiesen. Er hat am Sonntag mit seiner CDU triumphiert. Mit wem er künftig regiert, kann er sich aussuchen.