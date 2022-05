Ärger mit ­Sayn-Wittgenstein : Die AfD im Norden kämpft mit ihrer Vergangenheit

„Frau Sayn-Wittgenstein spielt für uns keine Rolle mehr“, sagt der AfD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Schleswig-Holstein, Jörg Nobis, eine gute Woche vor dem Wahltag am 8. Mai. Nobis klingt dabei bestimmt, als sollten keine Zweifel daran aufkommen, dass sich die Sache tatsächlich so verhält. Doch ausgerechnet die frühere Landesparteivorsitzende und langjährige Gegenspielerin des 46 Jahren alten Politikers dominierte in der letzten Phase des Wahlkampfs mal wieder die Berichterstattung über die AfD im Norden. In einer Kleinen Anfrage wollte sie von der Landesregierung Aufklärung über V-Personen des Landesverfassungsschutzes in der AfD.

Im Anschluss an ihre Anfrage brachte Doris von Sayn-Wittgenstein den Verdacht auf, dass unter den AfD-Kandidaten und Mandatsträgern Spitzel des Verfassungsschutzes sein könnten. In der Antwort des Innenministeriums heißt es dazu lediglich, „unter Verweis auf mögliche Gefährdungen des Staatswohls“ könne dazu keine Auskunft erteilt werden – eine Standardfloskel, keine inhaltliche Aussage. Für Sayn-Wittgenstein war aber klar: Diese Partei sei nicht wählbar.