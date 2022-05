CDU-Sieg in Schleswig-Holstein : „Gegen Wladimir Putin und Daniel Günther kannst du keine Wahl gewinnen“

Immerhin wissen die CDU-Anhänger am Sonntagabend schon ziemlich genau, was sie erwartet, als sie in der „Business Lounge“ einer klobigen Arena in der Kieler Innenstadt eintreffen. Sie sind gekommen, um einen Sieg zu feiern. Draußen hatte den ganzen Tag die Sonne gedrückt, selbst Holstein Kiel hatte locker gewonnen, und nun bricht der Jubel bei der CDU-Wahlparty in Wellen los: erst, als die Prognosen die CDU in Schleswig-Holstein mit ihrem Ministerpräsidenten Daniel Günther bei über 40 Prozent sehen, 2017 waren es noch 32 Prozent. Dann, als der Balken bei der SPD deutlich unter der 20-Prozent-Marke stehen bleibt, und schließlich, als die Prognosen ein Scheitern der AfD an der Fünfprozenthürde voraussagen. Als schließlich Günther sich durch die Reihen schiebt und abklatscht, kommt die nächste Jubelwelle. Auf der Bühne zeigt sich Günther berührt. Und er muss erst einmal überlegen, wann die CDU das letzte Mal so gut abgeschnitten hat – es sind weit mehr als 30 Jahre.

Anna-Lena Ripperger Redakteurin in der Politik. Folgen Ich folge

Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg. Folgen Ich folge



So fand am Sonntag mit zum Teil historischen Ergebnissen ein unspektakulärer Wahlkampf im Nordwesten sein Ende, der ohne große Dramen auskam. Wo sich die Parteien in der Vergangenheit einst heftig angingen, wo Skandale ihren Anfang nahmen, die in der ganzen Republik aufhorchen ließen, hielt sich die Erregung in den vergangenen Monaten in eng gesteckten Grenzen. Zu früh war Günther mit seiner CDU in den Umfragen der Konkurrenz enteilt, zu groß war die Zufriedenheit mit seiner Jamaika-Koalition, und zu klar lief alles auf seinen Sieg hinaus. So zeigt sich am Wahlabend, dass seine Koalition tatsächlich am Ende wohl zu beliebt ist, um weiterzumachen. Und es bleibt die Frage, mit wem Günther in den nächsten fünf Jahren regieren will.

Im Sitzungssaal der SPD im dritten Stock des Landeshauses drängen sich am Anfang vor allem Journalisten. Die Fenster Richtung Förde sind geöffnet, aber der Sonnenschein draußen scheint so gar nicht zu passen zu der Stimmung bei den SPD-Mitgliedern drinnen. Sie rechnen mit einem sehr schlechten Ergebnis, manche sogar mit dem bittersten in der Geschichte der Sozialdemokraten im Norden. Am Ende kommt es genau so. Als es heißt „SPD 15 Prozent“, ist es voll im Saal, und alle Anwesenden scheinen für einen Moment den Atem anzuhalten. Von irgendwoher kommt ein „O Gott.“ Da scheint sich die Schockstarre aufzulösen, einige Anwesende klatschen.

Die SPD erleidet Schiffbruch

Um kurz vor halb sieben tritt Thomas Losse-Müller mit der Fraktionsvorsitzenden Serpil Midyatli auf. „Zu diesem Zeitpunkt ist klar, Daniel Günther hat diese Wahl gewonnen“, sagt er. Es sei dem Ministerpräsidenten gelungen, seine Popularität in Stimmen umzuwandeln.

„Gegen Wladimir Putin und Daniel Günther kannst du keine Wahl gewinnen“, hatte zuvor ein langjähriges Parteimitglied gesagt. Mit dem Beginn des Angriffskriegs in der Ukraine habe die SPD keine Chance mehr gehabt gegen die Phalanx der Jamaika-Koalition. „Das Ergebnis ist eine große Enttäuschung für uns alle“, sagt Losse-Müller, und bekommt noch einmal Applaus.

Losse-Müller war einst ein Grüner und Staatssekretär in der Küstenkoalition aus SPD, Grünen und SSW, die Günther 2017 mit Jamaika ablösen konnte. Ihn zog es dann zur SPD und überraschend wurde er im vergangenen Jahr zum Spitzenkandidaten auserkoren. Ein Mann aus dem Maschinenraum der Politik, der nun auf die Brücke wollte. So ging die Erzählung. Mit der Brücke wird es aber nichts. Die Sozialdemokraten erleiden an diesem Abend stattdessen Schiffbruch. Das mit großem Abstand schlechteste Ergebnis der Partei überhaupt im Nordwesten. 2017 hatten sie noch 27,2 Prozent bekommen. Losse-Müller hatte im Wahlkampf versucht, die großen Linien zu entwerfen. Auf den Wahlplakaten der CDU stand „Kurs halten“, und Losse-Müller warnte davor. Mehr müsse passieren im Kampf gegen den Klimawandel und auch in der Sozialpolitik, damit bei diesem Kampf gegen den Klimawandel auch alle mitmachen. Er wollte für all das auch ordentlich Geld ausgeben. Nur durchdringen konnte er nicht – und er musste sich dann auch noch von der Grünen-Spitzenkandidatin Monika Heinold, mit der er doch eigentlich regieren wollte, vorhalten lassen, dass all dies nicht zu finanzieren sei. Heinold ist 2012 Finanzministerin in Kiel und war Losse-Müllers erste Chefin in der Landesregierung. Sie sagt stets, sie kenne die Kasse.