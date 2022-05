Schleswig-Holstein : Die Kanzlerpartei fällt hinter die Habeck-Partei

Die SPD erreicht bei der Wahl in Schleswig-Holstein das schlechteste Ergebnis aller Zeiten. Doch in Berlin heißt es: Mit der Politik im Bund und dem Auftreten von Kanzler Scholz habe das nichts zu tun.

Es sei „noch viel Bewegung drin“, sagte Lars Klingbeil, der SPD-Vorsitzende, vor gut einer Woche bei einem Wahlkampfauftritt zu den Aussichten seiner Partei an diesem Sonntag. Es ist ein Satz, den Wahlkämpfer in ziemlich verzweifelter Lage äußern, um sich Mut zu machen. Davon, dass sich für die SPD in Schleswig-Holstein etwas bewegt, war in den vergangenen Tagen allerdings nichts zu sehen, zumindest nicht in die gewünschte Richtung, also nach oben. Bei den letzten Umfragen lag die Sozialdemokratie im hohen Norden zwischen 18 und 20 Prozent. Das waren für die Genossen ernüchternde 20 Prozentpunkte Rückstand zur CDU unter der Führung von Ministerpräsident Daniel Günther.

Markus Wehner Politischer Korrespondent in Berlin.



Am Sonntag kommt es dann noch schlimmer: Die SPD, die nach den Umfragen zeitweise einen zweiten Platz sicher zu haben schien, fällt sogar hinter die Grünen zurück. Die Anstrengungen der sozialdemokratischen Prominenz, die zum Endspurt des Wahlkampfs Richtung Norden aufgebrochen war, hatte sich darauf gerichtet, wenigstens diesen Rückschlag zu verhindern. Das ist offenbar nicht gelungen. Die SPD landet laut der ersten Hochrechnung bei gut 15,5 Prozent, die Grünen bei etwa 18 Prozent.

Schon vor dem Wahlsonntag war sicher gewesen: Klingbeils Kampfansage nach der gewonnenen Bundestagswahl im vorigen Jahr, nun wolle die SPD auch in allen vier Landtagswahlen im Jahr 2022 stärkste Kraft werden, würde nicht in Erfüllung gehen. Vor sechs Wochen bei der Wahl im Saarland konnten die Partei und ihre Spitzenkandidatin Anke Rehlinger noch einen fulminanten Sieg feiern. Die Sozialdemokraten errangen sogar die absolute Mehrheit, Rehlinger besiegte Amtsinhaber Tobias Hans von der CDU deutlich.

Nun hat die Partei in Schleswig-Holstein eine bittere Niederlage erlitten, sie kommt auf das historisch schlechteste Ergebnis nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Dabei erlebte die SPD im zweitkleinsten Flächen-Bundesland auch gute Zeiten: Seit der Barschel-Affäre lag die Sozialdemokratie von 1988 an in fünf Landtagswahlen immer vor der CDU, erst mit Björn Engholm, der 1988 mit 54,8 Prozent die absolute Mehrheit holte, dann mit Heide Simonis an der Spitze der Landesregierung. Ab 2005 siegte zwar wieder die CDU, doch 2012 war der Abstand vor den Sozialdemokraten mit 0,4 Prozentpunkten so knapp, dass der SPD-Mann Torsten Albig mit den Grünen zusammen regieren konnte. Bei der letzten Landtagswahl 2017 reichte es immerhin noch für 27,2 Prozent, die Genossen landeten knapp fünf Prozentpunkte hinter der Union. Nun ist der Abstand um ein Vielfaches gewachsen.

Zwei einfache Gründe

Im Willy-Brandt-Haus, der SPD-Zentrale in Berlin, sieht man dafür zwei einfache Gründe: Der Gegner war zu beliebt, der eigene Mann zu unbekannt. Tatsächlich ist Daniel Günther der populärste Ministerpräsident Deutschlands; ein „überragend beliebter“ Kandidat, wie SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert am Sonntagabend sagt. Die Parteivorsitzende Saskia Esken spricht von einem „bitteren Ergebnis“. Auch sie weist darauf hin: „Am Ende hat bei der Wahlentscheidung die Hauptrolle gespielt, den sehr populären Ministerpräsidenten im Amt zu bestätigen. Der SPD-Kandidat Thomas Losse-Müller konnte kaum an Profil gewinnen, obwohl er frühzeitig von der Landes- und Fraktionsvorsitzenden Serpil Midyatli vorgeschlagen worden war. Der frühere Landesvorsitzende Ralf Stegner spricht von einem „Debakel“. Weil die SPD schwach blieb, fehlt ihr nun auch die gewünschte Machtoption: eine Ampelkoalition. Sie hat in Kiel nach der Wahl keine Mehrheit.

Seit der Verkündung der Kandidatur von Losse-Müller vor zehn Monaten – damals lag die SPD im Norden in Umfragen bei 15 Prozent – hatte sich die Lage für die Sozialdemokraten kaum verbessert. Die Bundes-SPD kann also darauf verweisen, dass die Politik der Ampelkoalition im Bund und das Agieren von Kanzler Olaf Scholz nicht ausschlaggebend für die Wahlschlappe gewesen sein dürften. Dass die persönliche Beliebtheit des Bundeskanzlers zuletzt arg gelitten hat, war für die Wahlkämpfer der SPD zwischen Nord- und Ostsee allerdings auch nicht hilfreich. Rückenwind aus Berlin oder gar einen Scholz-Bonus hat es nicht gegeben.

Dass Bundespolitik sehr wohl auf eine Landtagswahl ausstrahlen kann, zeigt das Beispiel der Grünen. Der aus Schleswig-Holstein stammende grüne Bundeswirtschaftsministers Robert Habeck hat durch sein Krisenmanagement in Zeiten des Krieges in der Ukraine offenbar so überzeugt, dass er seiner Partei im Norden zu Zugewinnen verhelfen konnte. Das ist für die SPD und Scholz eine bittere Erfahrung. Wenn es in einer Woche bei der bundespolitisch so viel wichtigeren Wahl in Nordrhein-Westfalen für die SPD ebenfalls nicht zum Sieg reichen sollte, dann könnte eine Debatte entstehen, ob der Kanzler mit seiner wenig durchschlagenden Kommunikation eine Mitschuld am Scheitern trägt. Kühnert betont am Sonntag, in NRW gebe es „ein komplett offenes Rennen“.

Die AfD fliegt aus dem Landtag

Wie bei früheren Wahlen hat die SPD auch diesmal nicht von der Schwäche der Linkspartei profitiert. Deren bundespolitische Misere, zuletzt gekennzeichnet vom Rücktritt der Bundesvorsitzenden Susanne Hennig-Wellsow und von Sexismus-Vorwürfen in mehreren Landesverbänden, kann bei der Landtagswahl am Sonntag nicht gestoppt werden. Die Linke scheitert an der Fünfprozenthürde, noch deutlicher als vor fünf Jahren.

Für die AfD, die im Bund in Umfragen weiter knapp zweistellig ist, könnte es nach 5,9 Prozent vor fünf Jahren diesmal knapp werden mit dem Einzug in den Kieler Landtag. Es wäre das erste Mal, dass sie aus einem Parlament wieder herausgewählt würde – und damit eine deutliche Zäsur. Für die Genossen von der Kanzlerpartei wäre es am Sonntag wohl der einzige Grund zur Freude.