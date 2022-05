Wahl in Schleswig-Holstein : Warum Daniel Günther im Norden gut ankommt

Der Ministerpräsident ist auf die Kanzel hinaufgestiegen, um zur Gemeinde zu sprechen. Daniel Günther steht im St. Petri Dom von Schleswig, zieht seine Maske vom Gesicht, und schaut auf die Reihen der Gläubigen unter sich. Günther selbst soll einst mal im Dom die Kanzel bestaunt und wohl mehr gescherzt haben, dass er da mal sprechen wolle. Als der Bischof dann tatsächlich zur Landtagswahl die Spitzenkandidaten der Parteien zu Kanzelreden zu einem Bibelwort eingeladen hat, war es aber Günther, der etwas zögerte. Wer weiß schon wie das wirkt, wenn da ein Politiker zur Gemeinde spricht? Wie das aussieht, und wie so ein Satz klingt: Der Ministerpräsident ist auf die Kanzel hinaufgestiegen, um zur Gemeinde zu sprechen.

Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg. Folgen Ich folge



Nun steht Daniel Günther da jedenfalls auf der Kanzel und die Gemeinde wartet ruhig. Es ist ein Sonntag im März, draußen liegt Schleswig noch verschlafen in der Morgensonne und drinnen sind alle Reihen im mächtigen Dom bis auf den letzten Platz gefüllt. Günther hat eine Kanzelrede vorbereitet zum Bibelwort „Seid aber miteinander freundlich, herzlich und vergebet einer dem anderen, gleichwie Gott euch vergeben hat in Christus“, Epheser, 4,32.

Er beginnt aber mit einem Scherz, der nicht im Skript steht: der Bischof habe ihm vorher zum Glück gezeigt, wie man auf die Kanzel komme. Die Arbeitsschutzverordnung sei nicht bei jeder Treppenstufe eingehalten. Aber da ja in der Regel Menschen hier hoch gingen, die von Gott behütet seien, kämen auch alle gesund wieder runter. Breites Grinsen, Gekicher in den Reihen. Die Gemeinde gehört jetzt ihm und wird auch seine ganze Rede über bei ihm bleiben. Es ist sogar egal, dass er eigentlich Katholik ist.

Infografik Landtagswahl Schleswig-Holstein 2022 Vergrößern

Wenn am Sonntag in Schleswig-Holstein ein neuer Landtag gewählt wird, kann Günther auf einen großen Erfolg hoffen. Umfragen sagen seiner CDU etwa 38 Prozent voraus, das wären noch mal sechs Punkte mehr als beim Sieg 2017. Auf vielen Bühnen im Land hat er sich in den vergangenen fünf Jahren schon bewiesen, ob auf Kanzeln, bei Festen, im Landtag oder in den internen Runden seiner Jamaika-Koalition. So beliebt ist er selbst und Jamaika im Land, dass es mit dem Bündnis aus CDU, Grünen und FDP nach der Wahl wohl vor lauter Zustimmung ein Ende haben dürfte. Dann, wenn vielleicht schon zwei der drei Partner eine Mehrheit haben. Und das ist wohl die größte Unsicherheit im Land und für Günther, wenn die Wahllokale Sonntagabend geschlossen sind: Wie und mit wem geht es weiter?

Vermittler statt Anführer

Aber auch im Wahlkampf läuft nicht immer alles so geschmeidig für Günther, wie auf der Kanzel. Ende April zeigt sein Corona-Schnelltest zwei Striche an. Das Fernseh-Triel mit Thomas Losse-Müller von der SPD und Monika Heinold von den Grünen, die ihn beide gerne in der Staatskanzlei nachfolgen würden, muss abgesagt werden, wie auch zahlreiche andere Wahlkampftermine. Mitten in der heißen Wahlkampfphase muss er eine Corona-Pause einlegen. Mehr als eine Woche kann Günther nicht aus dem Haus.

Es ist Dienstag, fünf Tage vor der Wahl, als er anruft. Am morgen war der Test wieder positiv, berichtet er. Günther geht es wieder gut, an zwei Tagen lag er fiebrig darnieder, an den anderen hat er sich weiter mit seiner Partei und seinen Ministern abgestimmt, und hin und wieder Interviews gegeben. Er sagt, er nehme das relativ locker. „Es ist eben jetzt einfach so, wie es ist.“ Das nehme er hin, da sei er ganz Schleswig-Holsteiner. Er glaube auch nicht, dass ihm dadurch ein Nachteil entstanden sei, schließlich hätten Zehntausende andere im Land das in dieser Zeit auch schon durchmachen müssen.