Landtagswahl im Norden : SPD und Grüne wollen in die Staatskanzlei

SPD und Grüne wollen nach der Wahl in Schleswig-Holstein in die Kieler Regierungszentrale einziehen. Doch die CDU steht in Umfragen gut da, der Ministerpräsident ist beliebt. Aufgeben wollen sie trotzdem nicht.

Manchmal wird es dem Außenseiter auch leicht gemacht. Selten genug passiert das Thomas Losse-Müller wohl in diesem Wahlkampf, aber an diesem frühen Abend am Rand von Flensburg läuft alles wie geschmiert. Die Leute vom Personenschutz haben ihn schon angekündigt und hineingeschaut in die langen Flure des Waschbetonsbaus, aber die Schule ist verlassen, der Unterricht vorbei. Nur ein paar aufgeregte Jugendliche warten auf den SPD-Spitzenkandidaten. Sie wollen ihn für das Schulradio interviewen, führen ihn in ihr Schülervertreterbüro mit Blick auf den Schulhof und Losse-Müller erinnert sich an die Zeit, als er selbst noch Schülervertreter war. Dann sagt einer der Schüler, dass man die Fragen für ihn auf Instagram gesammelt habe, alles ganz modern, ob er sie nicht anschauen möge, ob er die Fragen für angemessen halte. Der Spitzenkandidat sagt „ich guck mal durch“ und „super, die sind sehr gut“. Eine Frage ist: Macht es Spaß, Politiker zu sein? Losse-Müller sagt: „Sehr.“

Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg. Folgen Ich folge



Nun ist das eine Antwort, die man eben so gibt, wenn man im Wahlkampf ist, und Losse-Müller gibt sie mit einem Lächeln. Dabei scheint es in diesen Wochen kaum Gründe dafür zu geben. Als er wenig später vor einer kleinen Halle sitzt, zeigt er auf seinem Handy Fotos der vergangenen Tage. Ein Helfer hat ihm einen Döner gebracht, in der Halle ist alles für seinen zentralen Wahlkampfauftritt des Abends aufgebaut. Die Stimmung sei ganz anders und viel besser als die Umfragen, sagt Losse-Müller. Man erlebe auch so viel im Wahlkampf, der Blick hinter die Kulissen, das sei wirklich cool. Er zeigt ein Bild, wie er auf einem Windrad steht, 120 Meter hoch, Helm auf dem Kopf. Breites Lächeln, er redet begeistert davon. Unter ihm das weite, platte Land, Schleswig-Holstein. Es scheint einer der wenigen Momente zu sein, in denen er in diesem Wahlkampf mal ganz unangefochten oben steht.