Liveblog zu den Landtagswahlen : Hohe Wahlbeteiligung in Sachsen und Brandenburg

Ein Mann geht in Albersdorf bei Leipzig in ein Wahllokal in einer Gaststätte. Bild: dpa

Brandenburger und Sachsen wählen seit 8 Uhr ihre Landtage neu +++ SPD in Potsdam und CDU in Sachsen droht Verlust der Regierungsmehrheit +++ AfD könnte in Brandenburg stärkste Kraft werden +++ Alle Entwicklungen zu den Landtagswahlen im Liveblog.