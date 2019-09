Landtagswahlen : Sachsens Glanz, Preußens Gloria

Im Jahr 1728 war noch alles in Ordnung, Sachsen ein reiches Land. Dresden leuchtete. Der sächsische König wurde „der Starke“ genannt. Nachbar Brandenburg-Preußen war auf dem Weg, ein moderner Staat zu werden. Friedrich Wilhelm I. brachte die Staatsfinanzen in Ordnung und befeuerte mit seiner Liebe zum Militär die Konjunktur im eigenen Land. Er wurde „Soldatenkönig“ genannt, war aber friedliebend. Im Januar zur Karnevalszeit reiste Friedrich Wilhelm zum Staatsbesuch nach Dresden. Als August der Starke wünschte, dass auch der künftige preußische Kronprinz Friedrich in die sächsische Hauptstadt kommen sollte, wurde nach ihm geschickt.

Friedrich war sechzehn und erlebte Dresden als Offenbarung. Bis dahin kannte er nur die Kargheit am preußischen Hof, jetzt erlebte er die ganze Üppigkeit und Frivolität des barocken Lebens. Er lernte die junge Gräfin Orzelska kennen, eine uneheliche Tochter des sächsischen Königs, schön, klug, lebenslustig und gern in Männerkleidung auftretend. Prompt verliebte er sich. Friedrich hörte seine erste Oper. Und er lernte die Musiker am Hofe Augusts kennen, von denen er später einige an seinen Hof holen sollte, Johann Joachim Quantz etwa, seinen Flötenlehrer.

1740 wurde Friedrich König und brach sogleich den ersten Schlesischen Krieg vom Zaun. Deren gab es dann drei, in den zweiten waren auch die Sachsen verwickelt, der Frieden wurde in Dresden besiegelt und heißt auch so. Der dritte Krieg aber war der Siebenjährige. Der begann 1756 damit, dass Friedrich in Sachsen einmarschierte. Widerstand gab es kaum. Friedrich spottete über die sächsische Kostümarmee und überhaupt über das ganze Land: „Sachsen ist wie ein Mehlsack. Man kann immer wieder drauf schlagen und es kommt immer noch was heraus.“

Damit waren die Machtverhältnisse zwischen den beiden Königreichen ein für alle Mal geklärt. Noch beim Wiener Kongress 1818 versuchte das nach der napoleonischen Zeit wiedererstarkte Preußen, sich Sachsen ganz einzuverleiben. Das klappte zwar nicht, aber immerhin Nordsachsen kam an Brandenburg. Wer heute etwa in der Niederlausitz die Klosterkirche von Neuzelle betritt und die überbordende barocke Schönheit dort bewundert, sieht etwas Sächsisches im Brandenburgischen.

All das sei erzählt, weil sowohl Sachsen als auch Brandenburg mit diesem Erbe bis heute zu tun haben und sich daraus manches auch im Verhältnis beider Länder erklärt. Brandenburg (damals freilich noch mit Berlin) galt immer als der perfekte Obrigkeitsstaat, während den Sachsen ein gewisser Drang zur Freiheit und zum Genuss eignete, aber auch eine gewisse Renitenz. Sachsen wurde so Mitte des 19. Jahrhunderts zum Nährboden der Sozialdemokratie. August Bebel stammte zwar aus der Nähe von Köln, aber Sachsen machte ihn zum Politiker. 1869 gründete Bebel dort die Sozialdemokratische Arbeiterpartei. Er war der erste sozialdemokratische Reichstagsabgeordnete.

Merkwürdiges in der DDR

Ein besonders merkwürdiges Verhältnis gingen Brandenburg und Sachsen in der DDR ein, auch wenn die beiden Länder offiziell in Bezirke aufgelöst waren. So lief in den achtziger Jahren im Fernsehen der historische Mehrteiler „Sachsens Glanz und Preußens Gloria“. Es war die aufwendigste Produktion der DDR-Filmgesellschaft Defa. Sehr unterhaltend, aber vor allem politisch: So sollte Stolz auf die eigene Geschichte geweckt werden, die bis dahin eher totgeschwiegen oder als feudalistisch abgetan worden war. Der Film endet mit dem Einmarsch der Preußen ins schöne Sachsen. Das entsprach, wenn man so will, den tatsächlichen Verhältnissen. Denn das Machtzentrum war nun einmal Berlin. Von dort wurde zentralistisch durchregiert. Das Umland von Berlin starrte vor Waffen, die Sowjetarmee hatte mit ihren Kasernen, Flugplätzen und Übungsplätzen einen Ring um die Stadt gezogen. Und wo „die Russen“ oder „die Freunde“ nicht waren, da saß die DDR-Armee. Das war die Lebensversicherung für die SED-Herrschaft.