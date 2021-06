CDU und CSU : Wer hat die Wahl für die Union gewonnen?

Markus Söder und Friedrich Merz sind keine Freunde, und werden es vermutlich auch nicht mehr. Wenn man so einen Zustand erreicht hat, kommt es auf die unterschiedliche Analyse des Ergebnisses einer Landtagswahl nicht mehr an. Dass ihr Abschneiden am Sonntag in Sachsen-Anhalt ein großer Erfolg für die CDU ist, war angesic hts des großen Vorsprungs, mit dem die Christdemokraten auf Platz eins gelandet sind, Konsens. Wichtiger war die Frage, was das mit der Kanzlerkandidatur des CDU-Vorsitzenden Armin Laschet zu tun hat.

Eckart Lohse Leiter der Parlamentsredaktion in Berlin.



Friedrich Merz, der vom Konkurrenten Laschets im Kampf um den Parteivorsitz zu einem der loyalsten Kampfgefährten des Vorsitzenden geworden zu sein scheint, hatte nach der Schließung der Wahllokale am Sonntag im Fernsehen Haseloff gratuliert. Dann fügte er hinzu, dass dessen Sieg ohne den Bundestrend nicht möglich gewesen wäre, die Sache also eine „eindrucksvolle Bestätigung für unseren Kanzlerkandidaten“ Laschet sei.