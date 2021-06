Problem für Wahlforscher : Warum sind Prognosen im Osten schwieriger?

Sechs Prozentpunkte. So groß war der Unterschied zwischen der Umfrage, die am Freitag vor der Wahl vor fünf Jahren erschienen war, und dem Ergebnis, das die AfD in Sachsen-Anhalt erzielte. Insgesamt kam sie auf 24 Prozent. Inzwischen betonen Demoskopen stärker, was schon vorher galt: Umfragen bilden die politische Stimmung in dem Moment ab, in dem sie erhoben werden, sie sagen nicht den Wahlsonntag voraus. Doch auch andere Wahlen in Ostdeutschland zeigten, dass sich politische Stimmungen schwieriger als im Westen abbilden lassen.

Stefan Merz ist Direktor Wahlen bei Infratest Dimap. Er sagt: „Wähler im Osten sind grundsätzlich flexibler.“ Es gibt eine deutlich geringere Parteienbindung, was zu rascheren Umschwüngen und stärkeren Verschiebungen führen kann. Doch besonders die 18-Uhr-Prognose, die am Sonntagabend zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt in ARD und ZDF eingeblendet wird, basiert in großem Maße auf Erfahrungswerten, auf gewissen Konstanten. „Deshalb sind auch die Prognosen im Osten oft etwas unpräziser“, sagt Merz. Ein Risiko, das auch für Sonntag bestehe.

Damit Umfragen die politische Stimmung abbilden können, ist entscheidend, dass die Wahlabsicht wahrheitsgemäß geäußert wird. Lange ging man davon aus, dass Wähler rechtsextremer Parteien aufgrund sozialer Erwünschtheit in Befragungen andere Angaben machen als bei der tatsächlichen Stimmabgabe. Hermann Binkert, Leiter des Meinungsforschungsinstituts Insa, sagt: „Im Osten hat die Zurückhaltung abgenommen, zu sagen, man wähle die AfD.“ Das erleichtert die Arbeit. Trotz eines ähnlichen Erhebungszeitraums zeigten sich vorvergangene Woche in Umfragen für Sachsen-Anhalt unterschiedliche Trends: Während Insa die AfD leicht vor der CDU sah, lag die CDU bei Infratest und der Forschungsgruppe vier bzw. fünf Prozentpunkte vor der AfD.

Bei Telefonumfragen sind Grüne überrepräsentiert

Insa-Chef Binkert beobachtet, dass es einen Unterschied zwischen Telefonbefragungen und Online-Panels gibt, beide bilden zusammen den politischen Trend. In Letzteren sei die Bereitschaft, die AfD zu wählen, höher, berichtet Binkert. Der Wahlforscher Thorsten Faas von der Freien Universität Berlin sagt, in den Online-Panels sehe man „häufiger Menschen mit polarisierter Meinung”. Nutzer melden sich an und erhalten per Zufallsauswahl Befragungen. Einerseits könnte online die Zustimmung für die AfD besser abgebildet werden, sagt Wahlforscher Faas, andererseits könnte diese auch leicht überbewertet werden. „Die Institute stehen vor der Herausforderung, die Ergebnisse richtig zu gewichten.“ Die jeweiligen Institute bestehen darauf, ihre Messung sei korrekt.

Doch die Telefonbefragung, lange Standard in der politischen Demoskopie, bringt auch Nachteile mit sich. Binkert berichtet, dass dabei die Grünen stark überrepräsentiert seien. „Ein Problem von Telefonbefragungen ist, dass politisch Interessierte eher daran teilnehmen“, sagt Stefan Merz von Infratest Dimap. Auf die Frage, ob sie an einer Umfrage zu politischen und gesellschaftlichen Themen teilnehmen wollten, reagierten weniger politisch Interessierte häufiger ablehnend. Seit März nutzt auch Infratest für politische Trends zusätzlich Befragungen im Internet. Dadurch sei auch eine Art Abgleich möglich, so Merz. Ein Online-Panel komme zum Einsatz, das auch für Marktforschungzwecke genutzt werden: „Die Schwelle ist niedriger, auch auf politische Fragen zu antworten“, sagt Merz.