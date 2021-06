Nach der Sachsen-Anhalt-Wahl : Haseloffs Luxusproblem

Kaum jemand hatte mit einem so guten Ergebnis für Sachsens-Anhalts CDU gerechnet. So gut ist es jetzt allerdings, dass sich mögliche Koalitionspartner rar machen. Denn wer will schon Reserverad sein?

Es ist keine Bergbaumarke, die Reiner Haseloff an diesem Abend aus der Tasche zieht. Der Katholik holt einen Holzengel hervor. Symbolträchtig wie Armin Laschet in der Bewerbungsrede um den CDU-Parteivorsitz nimmt Haseloff den kleinen Engel zwischen Daumen und Zeigefinger und hält ihn in die Kameras. Ein Sanitäter im Testzentrum habe ihm den Engel kurz vor der Wahl geschenkt, sagt er. Dann hebt er zu einer Selbstvergewisserung an. „Vergessen wir nie das ,C‘ im Namen unserer Partei!“, ruft er seinen Anhängern zu, die nahe der Magdeburger Messe ihren Wahlsieg feiern. „Wir müssen uns aber auch so benehmen, dass der liebe Gott uns mitspielen lässt.“

Haseloff hat noch nie ein Hehl daraus gemacht, dass er ein inbrünstiger Christ und Katholik ist. Das christliche Profil half dem Ministerpräsidenten auch dabei, sich glaubwürdig von der AfD abzugrenzen. Von „Anstand“ spricht er dann, von „mangelnder politischer Kultur“. Generell legt Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Wert auf Unabhängigkeit, auch innerhalb der eigenen Partei. Deutlich wurde das während der Flüchtlingskrise, in der er sich klar rechts von der Kanzlerin positionierte, sich durch seine Wortwahl aber auch nie bei Extremisten anbiederte.