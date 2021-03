Wahlgeschenk Ladenöffnung? : Ärger über Corona-Notbremse

Es war ein kurzes Vergnügen. Am Montag voriger Woche öffneten in Rheinland-Pfalz die Geschäfte. Lange Schlangen bildeten sich in manchen Fußgängerzonen. Kurz vor der Landtagswahl war das ein Signal der Hoffnung. Voraussetzung dafür war eine landesweite Inzidenz von unter 50, mindestens sieben Tage lang. So steht es im „Perspektivplan“ der Landesregierung, der sich an dem mit dem Bund vereinbarten „Stufenplan“ orientiert. Doch mit der Lockerheit ist es schon wieder vorbei. Die Inzidenz steigt stark, auch in Rheinland-Pfalz, und zwei Tage nach der Landtagswahl ist das freie Einkaufen in Mainz und vielen anderen Städten schon wieder untersagt, nur noch „Terminshopping“ ist erlaubt.

Julian Staib Politischer Korrespondent für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland mit Sitz in Wiesbaden. F.A.Z.



Die Maßnahmen waren von einem „Bündnis für sicheres Öffnen“, bestehend aus Landesregierung, kommunalen Spitzenverbänden und Kammern, vereinbart worden. Dazu gehört, dass regional ab einer Inzidenz von mehr als 50 Geschäfte zu schließen sind. Doch dagegen gibt es nun Widerstand. Die Öffnungen hätten „viel Geld gekostet, das viele gar nicht mehr haben“, sagt etwa Jürgen Vogel, stellvertretender Geschäftsführer der IHK Pfalz. Die Schließungen gefährdeten die wirtschaftliche Existenz und seien „extrem frustrierend“.

Laden offen trotz einer Inzidenz von 150?

Pirmasens wagte deswegen den Aufstand. In der Stadt liegt die Inzidenz bei rund 150 und damit höher als fast überall sonst im Land. Trotzdem waren noch am Dienstag die Geschäfte offen. Die hohe Inzidenz erkläre sich durch einen Infektionsausbruch in einer Kita, sagt Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU). Daher habe man die Gesundheitsvorkehrungen zwar verschärft, etwa die Zahl der Kunden in Geschäften reduziert, die Läden aber offen gelassen. Das Pandemiegeschehen lasse dies zu, auf der Intensivstation des örtlichen Krankenhauses gebe es nur einen Covid-Fall, sagt Zwick.

Doch die Landesregierung zwingt die Stadt nun per Erlass, die Geschäfte wieder zu schließen. Zudem muss Pirmasens, da die Inzidenz über 100 ist, die „Notbremse“ ziehen und etwa eine nächtliche Ausgangssperre einführen, aber auch Einschränkungen beim Sport. Zwick sagt dazu, er habe auf „mehr Differenzierung gehofft“. Es sei unlogisch, den Einzelhandel zu schließen, wenn es einen Ausbruch in einer Kita gebe. Das Verständnis für die Corona-Politik werde durch derlei Maßnahmen nur geringer. Die „hochvulnerablen“ Gruppen seien immunisiert, es sei „nicht mehr zeitgemäß“ nur auf die Inzidenz zu achten.

CDU wirft der Landesregierung „Tricksereien“ vor

Das wird auch in den Wirtschaftsverbänden so gesehen, obwohl diese dem „Bündnis für sicheres Öffnen“ und damit auch dem Mechanismus zum Schließen zugestimmt hatten. Der Handel sei nicht Treiber der Pandemie, Unternehmen, die gute Hygienekonzepte hätten, sollten „grundsätzlich öffnen dürfen“, heißt es von der IHK. Es gelte, „mit dem Virus zu leben“, sagt auch ein Vertreter des örtlichen Handelsverbands.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin weist die Kritik am Dienstag zurück. Auf die Öffnungsschritte habe man sich gemeinsam verständigt, sagt Malu Dreyer in Mainz. Und genau das gelte auch für die Schließungen – auch wenn es natürlich „keine schöne Sache“ sei, einen Weg wieder zurückzugehen. Kurz vor der Landtagswahl am Sonntag hatte der SWR berichtet, die Inzidenz sei – die Nachmeldungen der Gesundheitsämter hineingerechnet – gar nicht lange genug unter 50 gewesen, um Öffnungen überhaupt zu rechtfertigen. Wie ein Wahlkampf-Trick wirkte da die Maßnahme. Umgehend sprach die oppositionelle CDU von „Tricksereien“. Auch das weist Dreyer zurück. Es brauche immer einen Stichtag bei der Inzidenz, die Öffnungen seien „natürlich nicht“ verfrüht gewesen. Land und Kommunen hätten nun „Musterallgemeinverfügungen“ entwickelt, mit denen die Öffnungen zurückgenommen werden könnten.