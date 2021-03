Wahl in Rheinland-Pfalz : Mit Dreyer strahlt die SPD

Die SPD kann in Rheinland-Pfalz weiterregieren. Das liegt auch am Corona-Management ihrer Ministerpräsidentin. Die CDU muss mit einem historisch schlechten Ergebnis umgehen.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer nach der Veröffentlichung der ersten Prognosen im Landtag in Mainz am Sonntagabend Bild: AFP

Der Wahlabend in Mainz kommt pandemiebedingt ohne die üblichen Wahlpartys aus. Unvorstellbar, dass die Parteianhänger in ihren Räumlichkeiten eng zusammenstünden, um sich dann um den Hals zu fallen – dann könne man ein „Superspreader-Event“ nicht ausschließen, warnte die Landtagsverwaltung. Also wurde ein umfangreiches Hygienekonzept entwickelt. Das lautet kurz gesagt: Alles, was geht, kommt ins Freie. Der Innenhof des Abgeordnetenhauses unweit des Rheins ist daher am Sonntagabend das Zentrum des Geschehens.

Freude ist hier nur aus den Gesichtern der Ampel-Koalitionäre zu lesen. SPD, Grüne und FDP können voraussichtlich ihr Bündnis fortsetzen. Die SPD liegt in der ersten Hochrechnung über 34 Prozent. Bereits um kurz nach 18 Uhr spricht die SPD-Spitze im Land von einer „Sensation“ und einem „überwältigenden Ergebnis“. Amtsinhaberin Malu Dreyer, die SPD-Spitzenkandidatin, sagt, sie sei ein „sehr glücklicher Mensch“ und freue sich darauf, „das Regierungsbündnis weiterzuführen“. Dreyer profitierte davon, dass die Wechselstimmung im Land ausblieb. Hilfreich war zudem, dass das Land in der Pandemie vergleichsweise gut dasteht. Und nicht zuletzt half Dreyer das Abrutschen der Konkurrenz.

Bei der CDU sind die Mienen verfinstert. Die Partei liegt laut erster Hochrechnung bei nur 26 Prozent. Sollte es im Laufe des Abends dabei bleiben, wäre es das historisch schlechteste Ergebnis der CDU im Land. Der Spitzenkandidat Christian Baldauf spricht von einem „bitteren Abend“, das Ergebnis tue „richtig weh“, sagt er, es habe für die Rheinland-Pfalz-CDU aufgrund der Maskenaffäre „keinen Rückenwind“ gegeben. Nun gelte es für die Partei „beieinander zu bleiben“ und eine „starke Opposition“ zu machen.

Die Landesvorsitzende Julia Klöckner führt das schlechte Abschneiden der CDU vor allem darauf zurück, dass praktisch kein Wahlkampf in der Pandemie möglich gewesen sei. „Die Umstände waren mehr als schwer“, sagt sie. Klöckner lobt Baldauf. Dieser habe keine Chance bekommen, sich bekannt zu machen. Angesprochen auf die Maskenaffäre, sagt sie: „Es ist bitter, dass eine ganze Partei in Gesamthaftung genommen wird.“ CDU-Generalsekretär Gerd Schreiner sagt, die SPD habe vom guten Corona-Management im Land profitiert, das jedoch von den mehrheitlich christdemokratischen Bürgermeistern und Landräten in Rheinland-Pfalz geschultert werde.

Die rheinland-pfälzische CDU ist die Partei von Helmut Kohl und Bernhard Vogel, das vergisst man derzeit zuweilen. Von 1947 bis 1988 stellte sie den Ministerpräsidenten. Seitdem nie wieder. Zwar lagen die Christdemokraten bei Bundestagswahlen oft vorne, bei Landtagswahlen aber zog stets die SPD in die Staatskanzlei ein. Dieses Mal sollte alles anders sein. Lange war die CDU in den Umfragen stärkste Kraft, profitierte vom Rückenwind aus Berlin. Aber der ließ nach, je länger die Corona-Pandemie andauert, dazu kam die Korruptions- und Maskenaffäre.

Zwar verwies Baldauf stets darauf, dass die nicht in Rheinland-Pfalz spiele und dass es überall schwarze Schafe gebe. Doch die Frage war vor dem Wahlabend nicht, ob der Skandal seiner CDU schadete, sondern nur, wie sehr. Auch wenn die Zahlen aufgrund der hohen Anzahl von Briefwählern noch wenig belastbar sind, dürfte damit schon feststehen, dass der Druck auf den neuen Parteivorsitzenden Armin Laschet im Jahr der Bundestagswahl steigen wird.