Nach der NRW-Wahl : Wie stabil ist die Ampel?

Die FDP klagt über ihr mageres Ergebnis in Nordrhein-Westfalen, auch die SPD ist unzufrieden. Nur die Grünen glänzen, aber jubeln still. Denn die Ampel soll nicht flackern. Kanzler Scholz will die Ampel-Option in NRW nicht ausschließen.

Nicht alle können jubeln: die Spitzenkandidaten Kutschaty, Neubaur, Stamp und Wüst am Sonntagabend im Landtag in Düsseldorf Bild: Daniel Pilar

Eine Liebeserklärung an die Ampel ist es nicht. Christian Lindner steht am Montag in der FDP-Parteizentrale in Berlin und bewertet den Ausgang der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Die Koalition mit SPD und Grünen sei nicht „der politische Wunschtraum“ der FDP gewesen. „Wir regieren in der Ampel aus staatspolitischer Verantwortung, weil CDU und CSU nach der Bundestagswahl nicht willens und in der Lage waren, eine Regierung zu bilden.“ Lindner ist erkennbar auf der Suche nach einem Schuldigen.

Helene Bubrowski Politische Korrespondentin in Berlin.

Eckart Lohse Leiter der Parlamentsredaktion in Berlin.

Markus Wehner Politischer Korrespondent in Berlin.



In der Heimat des Bundesvorsitzenden ist die FDP am Sonntag nur knapp über die Fünfprozenthürde gekommen. Eine Weile hatte sie am Wahltag sogar befürchten müssen, dass das misslingen könnte. Lindner berichtet am Montag vom „dramatischen Einbruch“, vor allem bei den Wählern im Alter von mehr als 60 Jahren. Diese haben sich bei Gesprächen im Straßenwahlkampf über die Entlastungsmaßnahmen der Bundesregierung beschwert. Warum die Energiepauschale von 300 Euro nicht auch an Rentner gezahlt werde, haben sie wissen wollen. „Obwohl es gar nicht unser eigenes Modell war, auch nicht unser Projekt, ist das in besonderer Weise auch mit uns in Verbindung gebracht worden“, klagt der Bundesfinanzminister. Der Schuldige ist gefunden: die Mitwirkung der FDP in einer Bundesregierung mit SPD und Grünen.

Nicht, dass Christian Lindner daraus unmittelbare Konsequenzen ableiten will. Die FDP arbeite verlässlich mit den Koalitionspartnern weiter, sie sei vertragstreu. Ob und wie es deshalb parteipolitische Auswirkungen für die FDP gebe, müsse später beurteilt werden. In Zeiten von Krieg und Krise könne man sich mit so etwas nicht beschäftigen.

Lindner denkt nicht an Jamaika

Über einen Wechsel mitten im Rennen will Lindner nicht nachdenken, obschon im Bundestag genügend Stimmen für ein Jamaika-Bündnis mit Union und Grünen vorhanden wären. „Die Realitäten sind, wie sie sind“, sagt er, als er darauf angesprochen wird. Sein Blick auf die Union ist nach wie vor kritisch. Weder deren Forderungen zu Steuern und Abgaben noch diejenigen in der Energiepolitik stellt Lindner als schlüssig dar.

Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2022 Alle Ergebnisse

Die SPD gibt sich am Montag deutlich bescheidener als am Wahlabend, als Generalsekretär Kevin Kühnert und Parteichef Lars Klingbeil trotz des historisch schlechten Ergebnisses mit einiger Chuzpe einen Regierungsauftrag für die Sozialdemokraten erkennen wollten. „Wir haben das Rennen deutlich verloren“, sagt Klingbeil am Mittag im Willy-Brandt-Haus nach einer Präsidiumssitzung in deutlich geänderter Tonlage. Die CDU habe Nordrhein-Westfalen gehalten. Klingbeil will den arrogant wirkenden Auftritt vom Vorabend damit erklären, dass er das endgültige Wahlergebnis, nach dem die SPD neun Prozentpunkte hinter der Union liegt, noch nicht kannte.

Die Niederlage der Sozialdemokraten war allerdings schon nach der ersten Prognose so deutlich gewesen, dass andere SPD-Politiker, wie Gesundheitsminister Karl Lauterbach, sie sogleich eingestanden. Klingbeil bleibt allerdings dabei, dass die SPD „bereitsteht, Verantwortung zu übernehmen“, auch wenn erst einmal die CDU Gespräche führen müsse. Spitzenkandidat Thomas Kutschaty spricht nur von „denkbaren Koalitionen, die Nordrhein-Westfalen so noch nicht kannte“. Die SPD biete Grünen und FDP Gespräche an.