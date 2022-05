Sieg in Schleswig-Holstein : Nun hofft die CDU auf Wüst

In Berlin wird Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther von der CDU gefeiert. Die Partei hofft auf Rückenwind für die Wahl in Nordrhein-Westfalen, denn dort könnte es knapp werden. Auch die Kanzlerkandidaten-Frage ist plötzlich wieder Thema.

Die CDU hat am Montag nicht nur den Wahlsieger Daniel Günther gefeiert, sondern auch mit einer Mischung aus Freude und Versprechen versucht, dessen „überragenden Erfolg“, so der Parteivorsitzende Friedrich Merz, zu analysieren und gleich noch in ein Erfolgsrezept für den kommenden Sonntag zu wandeln, wenn in Nordrhein-Westfalen ebenfalls ein neuer Landtag gewählt wird.

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin

Der dortige CDU-Kandidat und Ministerpräsident Hendrik Wüst nutzte die Gelegenheit, sich gleich bei einem gemeinsamen Frühstück mit dem Erfolgskollegen zu besprechen. Merz sagte nach der Sitzung der Führungsgremien seiner Partei, man habe den Erfolg „sorgfältig analysiert“, es sei „in allererster Linie“ eine Landtagswahl gewesen, es habe ein überragender Ministerpräsident mit einem hervorragenden Kabinett regiert und mit einer sehr geschlossenen CDU den Wahlkampf bestritten. So weit der erwartbare Teil.